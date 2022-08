Kate Middleton, una preferenza che fa discutere il Regno Unito

Tutti hanno delle preferenze e Kate Middleton, nonostante sia obbligata a mantenere un certo distacco, non è esente a questo sentimento

Kate Middleton è una delle personalità più amate dell’intera Royal Family. Secondo alcuni sondaggi condotti l’anno scorso, sarebbe proprio lei la donna che i sudditi inglesi vorrebbero vedere sul trono quando morirà la Regina Elisabetta. A proposito di Sua Maestà: in tutti i sondaggi, l’anziana sovrana continua a dominare, staccando tutti in qualsiasi in indice di gradimento.

Tornando alla Duchessa di Cambridge, sembra che i britannici vogliano vedere un salto generazionale per il prossimo regno. William e Kate sul trono al posto di Carlo e Camilla, ma non sarà così. È stata proprio Queen Elizabeth a confermare che la linea di successione sarà rispettata, annunciando a tutti che la Shand sarà regina consorte accanto al Principe di Galles.

Nelle ultime ore, la Middleton sta facendo discutere a causa di una sua presunta preferenza. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Kate e Louis: è lui il suo preferito

Il più piccolo di casa Cambridge è Louis, nato il 23 aprile del 2018. Forse, anche per questo è il preferito di sua madre, che non ha mai nascosto la passione per i bambini, tanto da chiedere a William di allargare ulteriormente la famiglia. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il futuro re d’Inghilterra non sarebbe entusiasta di avere un quarto figlio.

Kate Middleton ha recentemente dichiarato di considerare Louis un bambino, quando invece sta diventando velocemente un ragazzo. Ormai gli altri due figli George e Charlotte, rispettivamente 9 e 7 anni, seguono i genitori in quasi tutti gli eventi pubblici. A breve toccherà anche al terzogenito. Proprio alcune settimane fa, William e Kate hanno partecipato ad un evento pubblico senza il piccolo Louis.

Sembra proprio che la Duchessa di Cambridge abbia un vero e proprio debole per il suo ultimo figlio. Voci provenienti da Londra rivelano diversi episodi nei quali la Middleton sarebbe stata molto premurosa con il piccolo Louis. Nonostante alcune indiscrezioni su una sua presunta gravidanza, ad oggi Kate deve accontentarsi di tre figli. Chissà se riuscirà a convincere William a calare il poker.