Altro che Marracash! Elodie beccata proprio con lui!

Elodie ha voltato pagina dopo la storia con Marracash? La cantante è stata beccata proprio con Lui in vacanza!

Elodie si sta godendo un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista professionale. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si trova in cima alle classifiche dei brani più venduti del momento, diventando la regina di quest’estate.

Dal punto di vista sentimentale, invece, è stata fidanzata per molto tempo al fianco del rapper Marracash ma i due hanno annunciato la fine del loro amore rivelando che continueranno ad esserci uno nella vita dell’altra a causa dell’importanza che rispettivamente hanno nelle proprie vite.

Nelle scorse però lei sembrerebbe aver voltato pagina in quanto in Costa Smeralda, Elodie è stata beccata in dolce compagnia al fianco di lui!

Marracash dimenticato: la cantante Elodie è stata beccata in compagnia di Lui!

Elodie, che prima di Marracash aveva trovato una persona importante ad Amici di Maria De Filippi, sembrerebbe aver voltato pagine e nelle scorse ore è stata immortalata da The Pipol Gossip in dolce compagnia.

La cantante ha preso parte ad una cena, insieme ad altri amici, con Andrea Iannone, noto non solo per essere un pilota ma anche per aver avuto una relazione con Belen Rodriguez ed in seguito con Giulia De Lellis. Secondo quanto è possibile leggere sulla pagina social, il pilota non avrebbe tolto gli occhi da dosso dall’artista che avrebbe parlato con lui durante tutto il corso della serata.

Tra Elodie e Andrea Iannone c’è qualcosa di più di una semplice amicizia oppure tra loro c’è stato soltanto un semplice scambio di chiacchiere e niente di più? Almeno per il momento è presto per dirlo in quanto i diretti interessati si sono sempre dimostrati essere piuttosto riservati per quanto riguarda la loro vita privata ma per attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda non ci resta che attendere per vedere se saranno pizzicati insieme anche più avanti oppure se questo si tratta soltanto di un caso isolato.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi dopo la storia con Marracash ha trovato finalmente la persona che le fa battere il cuore?