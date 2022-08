La vacanza in Puglia di Damiano David diventa bollente: il siparietto con la fidanzata Giorgia Soleri diventa virale.

Le vacanze in Puglia di Damiano David continuano. Il frontman dei Maneskin si sta rilassando insieme alla fidanzata Giorgia Soleri trascorrendo le giornate tra il mare e serate fuori. Non mancano gli incontri con i fan a cui concede selfie e foto ricordo. La coppia, come si intuisce dalle foto e dalle storie che pubblica sui social, ha scelto di soggiornare in una delle tante ville che, d’estate, sono affittate dai turisti.

Immersi nella natura, Giorgia Soleri ne ha approfittato per dare alcuni consigli ai followers mostrando un completo ginnico. Dopo aver condiviso le storie registrate, la Soleri ha anche mostrato il backstage in cui c’è, tra i protagonisti, anche Damiano.

Damiano David: il siparietto con Giorgia Soleri si conclude con una palpatina

Rilassato e in vacanza, Damiano David si sta divertendo e, soprattutto, riposando in vista dei nuovi impegni con i Maneskin previsti in Giappone, Brasile e Argentina. Tolti i panni da rockstar che, sul palco, trascina la folla oceanica di fan, Damiano sfoggia un semplice pantaloncino, i tatuaggi e si lascia andare ad un divertente balletto sotto lo sguardo divertito della fidanzata.

Intonando “She’s a Maniac”, celebre brano del film “Flashdance”, Damiano imita il riscaldamento che faceva l’attrice del film. Giorgia lo guarda divertita e, poi, mostrandogli il completo sportivo che indossa, dice: “Se vuoi te lo presto”.

“No”, risponde Damiano prima palparle simpaticamente il seno e allontanarsi sotto lo sguardo divertito della fidanzata che, poi, ha mostrato il frontman dei gatti mentre coccola un gattino apparso all’interno della villa in cui stanno trascorrendo le vacanze.

In Puglia, oltre a Damiano, si trova anche Victoria De Angelis che sta trascorrendo le vacanze con la sorella Veronica e gli amici. Vacanze anche per Thomas che è tornato a Ibiza con la fidanzata Lavinia e per Ethan che, invece, con la fidanzata Laura si trova in Costa Rica.

Ultimi giorni di relax, dunque, per i Maneskin che ripartiranno subito dopo Ferragosto girando il mondo con una miriade di concerti già sold out.