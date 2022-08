Victoria De Angelis, bagno notturno in Puglia e il bikini scivola via

Victoria De Angelis vacanze in Puglia con gli amici: la bassista dei Maneskin si concede un bagno notturno e il bikini scivola via.

Vacanze meritate per i Maneskin che, dopo mesi di impegni, si sono concessi dei giorni di meritato riposo e relax prima di tornare sul palco per scatenarsi insieme ai fan. Dopo essere stati negli Stati Uniti, così, Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi si sono separati per concedersi delle vacanze con amici e partner.

Victoria, così, dopo essere stata in Danimarca con la sorella Veronica e un’amica per trascorrere qualche giorno con gli amici danesi e i parenti che vivono a Copenaghen (la mamma, scomparsa qualche anno fa, era danese ndr), è rientrata in Italia e, dopo una piccola sosta a Roma, è partita per la Puglia insieme agli amici.

Victoria De Angelis in Puglia: un solo slip per il bagno notturno con gli amici

Dopo i giorni trascorsi in Danimarca dove si è anche regalata due nuovi tatuaggi, Victoia De Angelis, con una storia pubblicata su Instagram, ha annunciato il suo arrivo in Puglia dove si trova attualmente in compagnia della sorella Veronica e gli amici di sempre con cui ama trascorrere il suo tempo libero.

Bellissima, senza un filo di trucco, sorridente e spensierata, Victoria, con tutti gli amici, si è concessa un bagno notturno nella piscina della villa in cui soggiornano per le vacanze. Victoria non rinuncia alla sua libertà e per il bagno in piscina indossa un solo slip.

Con Victoria, nella foto qui in alto pubblicata tra le storie di Instagram dalla stessa bassista dei Maneskin, ci sono tanti amici e la sorella Veronica con cui ha un legame speciale. Non si sa quanto durerà il soggiorno pugliese della De Angelis che si sta riposando prima di partire per il Giappone con la sua band.

In Puglia si trova anche Damiano David che sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata Giorgia Soleri. Thomas Raggi, invece, ha scelto Ibiza mentre Ethan Torchio si trova in Costa Rica insieme alla fidanzata. Giorni di riposo, dunque, per la band che, da poù di un anno, ha l’agenda fitta di impegni.