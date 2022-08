Quali sono i segni zodiacali più anarchici? Ecco la classifica

Alcuni segni zodiacali sono proprio allergici al rispetto delle regole. Sono molto disordinati e vogliono che nessuno gli dica cosa fare

Rispettare le regole non è sempre facile, ci sono persone che non riescono a farlo perché sono programmate per disobbedire. E non parliamo soltanto di quelli che si schierano contro i grandi poteri o di quelli che passano quasi tutta la loro vita a protestare contro chi comanda nelle stanze dei bottoni, bensì di coloro che fanno fatica anche a rispettare la regola di mettere una cintura di sicurezza o il casco quando vanno in motorino.

Queste persone fanno fatica a rispettare qualsiasi genere di regolamento, sono spesso ritardatarie, ignorano le esigenze degli altri e sono quasi sempre piuttosto disordinate. Un vero e proprio disastro! Come fare a riconoscere una persona del genere per starle alla larga? In questo caso, possono aiutarci le nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, rispettano perfettamente questa descrizione.

Ecco la classifica dei segni zodiacali più anarchici, credi che il tuo segno sia meritevole di salire sul podio?

I tre segni zodiacali più anarchici

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha problemi a relazionarsi con altri segni. Questo atteggiamento nasce da una sorta di insofferenza che l’Acquario vive sin dai suoi primissimi anni di vita. Difficilmente riesce a fare ordine tra le sue cose, si trova perfettamente a suo agio in un contesto anarchico e senza regole. L’Acquario farebbe fatica a respirare in una casa ordinata, pulita e con tutte le cose al proprio posto.

Sagittario: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vivono spesso un’esistenza tormentata, soprattutto nei mesi estivi. Questo segno ha una vena artistica che gli consente di tirare fuori tutta la fantasia, peccato che sia totalmente incapace di rimettere tutto in ordine. Il Sagittario non rispetta le regole, è un artista che ama protestare. Le sue opere sono spesso la rappresentazione figurata di un grido di aiuto nei confronti del mondo esterno.

Ariete: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco va sempre di fretta, come se avesse mille impegni, ma non è così. L’Ariete è ansioso, spesso superficiale e dimentica quello che deve fare. A volte, il segno dell’Ariete inizia a fare una cosa e la interrompe, buttandosi in un altro progetto. Tutto ciò senza alcuna regola e senza nessun ordine.