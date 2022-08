Commenti razzisti contro Meghan Markle: è colpa della duchessa?

By

La vera colpevole dei commenti razzisti espressi nei confronti di Meghan Markle è la duchessa? Ecco tutta la verità su questa spinosa vicenda

Meghan Markle è uno dei personaggi più discussi e controversi della Royal Family britannica. Da quando ha iniziato a frequentare il Principe William, l’ex attrice statunitense ha immediatamente calamitato l’attenzione di tutti i media. Le sue foto sono finite sui tabloid inglesi nel giro di pochissime settimane e la sua fama è aumentata in maniera esponenziale, non solo nel Regno Unito.

Secondo le ricostruzioni più attendibili, la duchessa avrebbe convinto suo marito a lasciare la Gran Bretagna all’inizio del 2020. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è stabilita negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Da allora vivono in una splendida villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari.

L’ex protagonista di Suits avrebbe chiesto di non vivere più in Inghilterra a causa di alcuni commenti razzisti nei suoi confronti. Chi ha pronunciato queste parole? Finalmente abbiamo una risposta definitiva.

Non fu Camilla ad offendere Meghan Markle

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata Camilla Parker-Bowler ad insultare Meghan Markle quasi tre anni fa. Le offese razziste avrebbero convinto in maniera definiva l’ex stella di Hollywood a trasferirsi oltreoceano con la sua famiglia. Sembra che la moglie di Carlo, da poco coinvolta in una vicenda molto sorprendente, non c’entri niente. Almeno è quanto riportato dal portale Page Six.

Ecco le frasi riportato dal magazine: “Camilla non è razzista, lo escludiamo in maniera categorica. Non è lei la componente della Royal Family di cui parlavano Harry e Meghan nell’intervista”. Ultimamente stanno facendo discutere alcuni dissapori tra Harry e Camilla ed è probabilmente questo il motivo di queste indiscrezioni. Un altro elemento a favore di questa tesi è la testimonianza del giornalista Tom Bower.

L’esperto britannico ha riportato una frase di Meghan nel suo ultimo libro: “Non sarebbe divertente se vostro figlio avesse i capelli rossi afro?”. La frase sarebbe stata pronunciata in presenza di Carlo quando i Sussex erano ancora fidanzati e nessuno avrebbe risposto in modo razzista. È molto probabile che quelle frasi annunciate al mondo durante un’intervista concessa ad Oprah Winfrey fossero state dette da un’altra persona e non da Camilla.