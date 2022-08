Brutto colpo per Signorini: il personaggio di punta dice no al GF Vip

Alfonso Signorini ha ricevuto un brutto colpo da parte di un personaggio di punta per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Senza la sua presenza non sarà la stessa cosa.

Alfonso Signorini sta costruendo il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip nella speranza di poter selezionare i migliori personaggi possibili per garantire al pubblico del piccolo schermo uno show degno di nota, considerando che sarà l’edizione più lunga di sempre e che dovrebbe terminare a maggio.

Il conduttore, durante una recente intervista rilasciata a Simona Ventura, aveva ammesso che i personaggi di punta non erano ancora stati rivelati. Tra questi, secondo gli utenti della rete, c’era anche un’ex pupilla di Maria De Filippi che sarebbe stata perfetta per il format di quest’anno considerato che Alfonso voleva parlare di tematiche LGBT all’interno della casa più spiata d’Italia.

In molti, dunque, avevano pensato alla storia di Lei ma nelle scorse ore è arrivata la batosta per Alfonso Signorini perché lei non ci sarà.

Anticipazioni GF Vip, nuova batosta per Alfonso Signorini: buco nell’acqua per il cast

Le anticipazioni del GF Vip, che hanno svelato il ritorno di un’amata vippona, davano per certo l’ingresso di Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, passata alla storia del programma per essere la prima tronista transessuale.

Lei però ha deciso di rompere il silenzio sui social rivelando che in realtà la sua presenza non è affatto certa rispetto a quanto molti affermano in quanto non ci sarebbe stato alcun contatto tra lei e i membri della redazione di Alfonso Signorini.

“Stanno uscendo varie voci su una mia partecipazione al GF Vip? Io non ne so nulla davvero“ ha subito precisato Andrea Nicole, onesta e sincera come sempre. “Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Devo vedere cosa dicono gli articoli? Vado anche a leggere, ma davvero non ne so nulla“ ha poi concluso, spegnando il chiacchiericcio che si era formato intorno alla sua possibile partecipazione all’interno del reality di successo di canale 5.

Andrea Nicole non sarà al GF Vip e la quota LGBT di cui parlava Alfonso Signorini, dunque, non sarà ricoperta da lei.