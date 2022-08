By

Grande ritorno di uno dei talent più amati, ma gli spettatori piangono per la mancanza di Lei

Settembre è dietro l’angolo e si sa che in quel mese le trasmissioni più famose riprendono la loro normale messa in onda. E’ come se fosse l’inizio dell’anno con novità, ritorni, ma anche presenze fisse.

E’ proprio di una di quest’ultima che parleremo. Dopo 10 anni di lavoro in uno dei talent più amati, Lei non ci sarà più. I fan del programma piangono il suo no, ma scopriamo insieme di chi si tratta

Bake Off Italia, il talent più amato torna, ma gli spettatori piangono per Lei

Bake Off Italia è la sfida di pasticceria più rinomata delle televisione italiana. Il programma va in onda su Real Time da ben 10 anni.

Mentre Benedetta Parodi cambia totalmente prima dell’inizio del programma, la produzione si sta occupando degli ultimi dettagli prima dell’inizio previsto venerdì 2 settembre in prima serata. Il talent andrà avanti fino a dicembre e la conduzione è affidata per il decimo anno consecutivo alla bellissima Benedetta Parodi.

E’ quasi tutto pronto sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda e anche i giudici si stanno preparando per questa dolce sfida.

Ernst Knam, pasticcere rinomatissimo, sarà presente e capitanerà tutto e tutti con il suo palato molto fine e pugno di ferro. Al suo fianco troveremo Damiano Carrara, presente nel programma dalla quinta edizione, e ci sarà anche un nuovo ingresso. Si tratta di Tommaso Foglia, pastry chef napoletano che affronterà per la prima volta una sfida televisiva.

E Clelia D’Onofrio dove è? La donna lavora nel programma dalla sua primissima puntata, ma non sarà presente quest’anno. O meglio, non la vedremo, ma la sentiremo.

Infatti, Clelia si occuperà solo della voce narrante del programma, lasciando il posto di giudice al nuovo ingresso.

I fan del programma piangono la scelta della donna, mentre arriva il colpaccio della Parodi. Tutti si sono molto affezionati al carattere dolce, amichevole, ma anche severo della D’Onofrio.

I 16 concorrenti che prenderanno parte alla sfida non avranno l’onore di fare la sua conoscenza, ma la sfida sarà comunque viva e accesa.

Siamo tutti pronti a sentire il motto iconico di Benedetta Parodi, “Dolci in forno!“, ma senza la compagnia della grande Clelia. Il talent non sarà lo stesso senza di lei, però lo spettacolo deve continuare