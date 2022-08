Test intelligenza: quale velocità serve per ottenere la risposta corretta?

Quale velocità media dovrà rispettare Mario per rispettare il suo piano? Risolvi il test e prova a dare la risposta corretta: hai 30 secondi

Mario deve spostarsi da Verona a Bologna per motivi di lavoro. Poiché è già pomeriggio e non vuole tornare a casa troppo tardi, il nostro amico decide di guidare ad una velocità media di 60 chilometri orari. Mario dovrà partire da Verona e recarsi a Bologna, effettuare il lavoro e poi fare il viaggio a ritroso, percorrendo il medesimo tragitto. Il signor Mario si mette in auto alle 15 precise ed inizia il suo viaggio verso il capoluogo emiliano.

Una volta arrivato a Bologna, si rende conto di aver tenuto una media di 30 chilometri orari. Quale dovrà essere la velocità media di Mario nel viaggio da Bologna a Verona per rispettare l’obiettivo dei 60 chilometri orari medi? Adesso rifletti con calma, valuta attentamente tutte le opzioni a tua disposizione e poi rispondi. Hai soltanto trenta secondi per trovare una soluzione, altrimenti consulta la risposta esatta qui sotto.

La soluzione del test

Questo test non è facile da risolvere perché nasconde diversi inganni. Si tratta di un test di intelligenza ma non c’è alcuna validità scientifica dietro la soluzione. È un semplice intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Credi di aver risposto in maniera corretta al test di intelligenza? Bene, tra pochi secondi avrai la possibilità di scoprire la soluzione.

Non hai risposto perché non credi di essere capace? Non è così, la soluzione non esiste, è questa la differenza con gli altri test. Se Mario ha viaggiato all’andata a 30 chilometri orari, per rispettare la sua tabella di marcia dovrebbe tornare indietro e ripercorrere lo stesso percorso raddoppiando la velocità media. Ovviamente non è possibile ma proviamo a fare un esempio più specifico.

Facciamo finta che tra il luogo di partenza e quello di arrivo ci fossero trenta chilometri di distanza. Alla media di 30 km/h, Mario completerà il viaggio di andata in un’ora. Poiché il nostro amico voleva effettuare l’intero viaggio in un’ora (a 60 km/h, ci metterà mezz’ora all’andata e mezz’ora al ritorno), vuol dire che il tempo è già scaduto e non riuscirà mai a rispettare la tabella di marcia. Questo vuol dire che potrà anche andare a 200 chilometri orari al ritorno, non riuscirà mai a mantenere la velocità media prestabilita prima di partire.