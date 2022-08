Una Vita anticipazioni: il pericoloso tradimento stravolge tutto

Le soap spagnole sono fondamentali nel palinsesto televisivo estivo. Gli appuntamenti con Una Vita non finiscono e le anticipazioni sono sconvolgenti.

Le puntate di Una Vita metteranno in scena delle situazioni che sconvolgeranno i piani dei protagonisti in gioco, specialmente per quello al centro della notizia del giorno. Le dinamiche stanno prendendo una piega totalmente inaspettata, e i fedelissimi fan della soap opera resteranno a bocca aperta. Scontri inediti, accese diatribe e un tradimento vigliacco, animeranno gli appuntamenti più attesi dal pubblico a casa. Ecco quanto accadrà ai beniamini dello show.

Si tratta di dinamiche totalmente inedite e che stravolgeranno profondamente le situazioni in corso, perché i litigi saranno così accesi da sembrare irrisolvibili. Nuove idee e progetti possono spaventare, soprattutto chi fin dagli inizi non si mostra d’accordo.

Così, avremo una star che lotterà contro tutto e tutti finché non raggiungerà il suo obiettivo, ma qualcuno compirà un folle e vigliacco gesto.

Condizioni al limite dell’assurdo determinano uno svolgersi degli eventi davvero drammatico.

Una Vita, nuove puntate: la pugnalata che cambierà tutto

Di scontri ne abbiamo raccontati diversi, ad iniziare dal violento litigio di Azucena e Guglielmo contro tutti, fatti ed eventi inaspettati che hanno finito per cambiare il destino dei personaggi. Ancora una volta nelle anticipazioni di Una Vita che vi raccontiamo oggi, accade qualcosa di travolgente, ma che verrà presto placato sul nascere.

In foto c’è Hortensia, donna dalle idee chiare, ma con qualche insicurezza sul da farsi, proprio a causa del ricorrente clima di tensione che anima la scena e i fatti più importanti. Pascual, Rosina e Liberto non hanno affrontato un periodo semplice, poiché in contrasto tra loro. Grazie al Sacristan hanno contenuto le avversità, ma ancora il nervosismo è palpabile nell’aria.

Hortensia e Pascual sono in netto contrasto tra loro, differentemente tra i figli Guglielmo e Azucena c’è una forte attrazione. Inutile ribadire che ai genitori la situazione non piace per niente. Così, nel clima in questione, la donna ha un’ottima idea per sfruttare il terreno di famiglia, ma non vuole parlarne con Pascual, ma qualcosa non va come previsto.

Cerca con molta attenzione di evitarlo, ma qualcun altro decide per lei senza considerarla.

L’obiettivo prefissato è quello di piantare delle viti nel suddetto terreno di famiglia, e secondo Liberto sarebbe meglio ascoltare il parere di Pascual, essendo un esperto della questione. Ma Hortensia non ne vuole proprio sentire. Soprattutto la donna non sa che l’uomo da lei tanto odiato ha aiutato economicamente lei, sua sorella e l’amico sopracitato.

Alla fine, Liberto racconta tutto al professionista, che apprezza la sua stima, tradendo l’avvertimento della donna. Così, dopo la crisi tra Aurelio e Genoveva che ha sconvolto tutti, subentrano questi altri intrighi che rendono difficile la realizzazione dei sogni della donna.