La famiglia Ferragni è senza dubbio quella più invidiata ed amata degli ultimi tempi, ma anche qui possono arrivare tragedie: niente sarà come prima.

Se si ragionasse sempre mediante stereotipi si penserebbe che anche in una famiglia famosa, benestante e alla moda come i Ferragni, niente potrebbe andare storto. In realtà, al di là dei pregiudizi verso i personaggi “privilegiati” del mondo dei vip, anche loro vivono delle grandi difficoltà. L’ultima che a breve vi sveleremo, distrugge i sogni prefissati e quanto di bello sarebbe potuto accadere. La tristezza è immensa e incotenibile.

Il mondo dei social in certi casi è un libro aperto, e per i Ferragni non può essere altrimenti. L’imperatrice digitale, Chiara, sa sempre come condividere contenuti anche personali in modo diretto e mai inefficiente, e lo stesso sanno fare le altre due sisters.

Cosa accade alla famiglia più in di Milano? Ebbene, anche a loro tocca affrontare un amaro destino: inaspettato e doloroso, così tanto da cambiare del tutto ciò che è sempre stato.

La notizia sconvolge i fan che mai e poi mai avrebbero immaginato una condizione del genere.

Ferragni, la difficile verità: i fan sono senza parole

Diciamo che di recente, sono state diverse le situazioni che hanno fatto storcere il naso ai vip e agli influencer più in voga. Una coppia amata dai fan a due mesi dal matrimonio si potrebbe dire addio, notizia al limite dell’assurdo perché si erano appena giurati amore eterno! Insomma, è sempre tutto così imprevedibile da sconvolgere i fan, e quello che vi stiamo per raccontare oggi è una bomba ad orologeria.

Giovanissimi, bellissimi e con tanto talento, Valentina Ferragni e Luca Vezil sono il perno della notizia del giorno. Come già accennato sopra, più volte la famiglia Ferragni ha dimostrato grande unione, specialmente nei momenti più difficili.

Le sorelle si amano e sostengono a vicenda, anche quando tutto sembra perduto. La coppia qui sopra si conosce e sta insieme da ben 9 anni. Periodo nel quale l’amore regna sovrano, dal loro fatidico incontro a Mykonos tutto è una magia.

Valentina sta seguendo la strada della moda e dei social proprio come la sorella maggiore, mentre la vita del fidanzato è leggermente diversa. Anche lui presta il suo volto e immagine ben curati agli scatti su Instagram, ma di professione è un igienista dentale.

Dal momento della laurea svolge questo mestiere, ma non nasconde che ama sognare in grande. Così, dopo aver organizzato un viaggio con i fiocchi, dovrà abbandonare la sua fidanzata. Luca parte per un viaggio di lavoro e passeranno la prima estate separati dopo 9 anni.

La piccola Ferragni come l’ha presa? Il triste dramma che ha reso protagonista l’influencer è stato un duro colpo, e oggi ne consegue un altro. Ad un’intervista a Vogue è il fidanzato a rivelare qualcosa di sconvolgente:

“Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio.”

Passano a Saint Tropez un’ultima serata insieme, al mare e con un tramonto da favola, proprio come la loro storia d’amore che ancora non è tramontata e non lo farà per lungo tempo.