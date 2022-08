Test: come sarà il tuo Ferragosto? Scoprilo grazie ad un cuore

Vivrai un Ferragosto da favola o sarà un giorno come tutti gli altri? Questo test sulla tua personalità ti aiuterà ad ottenere una risposta

Siamo sempre più vicini al Ferragosto, una delle giornate più simboliche dell’estate. In questo giorno festivo, infatti, molte persone decidono di partire per le vacanze o di andare al mare, per godersi una giornata in pieno relax, al riparo dalla routine quotidiana e dallo stress lavorativo. Credi che il tuo 15 agosto sarà indimenticabile o sarà una giornata come tutte le altre?

C’è un modo per scoprirlo: guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono tre cuori. Il primo è bianco, il secondo è rosso ed il terzo è blu. Quale preferisci? Quale cuore ha attirato per primo la tua attenzione? Lasciati guidare dall’istinto, non perdere troppo tempo, stiamo parlando dei tuoi gusti personali. Rispondi e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato al tuo cuore preferito.

I profili del test

Cuore bianco: se hai scelto il cuore bianco, vuol dire che hai un carattere molto fragile. Sei sentimentale, ami le storie a lieto fine e vorresti incontrare il vero amore a Ferragosto. Purtroppo non sarà così, dovrai rimandare questo magnifico incontro ad una data non ancora definita. Ma non smettere di lottare, prima o poi i tuoi sogni diventeranno realtà.