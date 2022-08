Francesca Chillemi in costume: il bagno in piscina è una gioia per gli occhi

Francesca Chillemi, in costume, si concede un tuffo in piscina: la sfilata dopo il bagno regala un sogno ai suoi numerosi fan.

Francesca Chillemi è un vero sogno in uno degli ultimi video pubblicati sul suo profilo Instagram. L’attrice mostra ai fan la sua beauty routine estive mostrandosi in tutta la sua statuaria bellezza mentre esce dalla piscina e mentre si prende cura del proprio corpo distribuendo la crema sulle gambe e un po’ di spray sui capelli bagnati.

Semplicissima, senza un filo di trucco, l’ex Miss Italia è una vera gioia per gli occhi. Una bellezza, quella della Chillemi, che non passa inosservata. Mora, con gli occhi scuri, lineamenti del viso perfetti e delle forme mozzafiato, la Chillemi è una vera dea della bellezza.

Francesca Chillemi dopo il bagno con un solo asciugamano addosso: un vero sogno

Francesca Chillemi che potrebbe nascondere un dolce segreto, con un costume intero colorato, si concede prima un bagno in piscina. Poi una doccia rigenerante mostrandosi con un solo asciugamano addosso e poi una vera e propria beauty routine. Su un lettino in giardino, applica la crema sulle gambe incantando tutti per la sua straordinaria bellezza come potete vedere nel visto in basso.

“Sei meravigliosa”, “Bellissima, sempre al top” scrive qualcuno. “Questa ragazza sarebbe bella e sexy anche con la vestaglia di mia nonna e le calze reumatiche”, scherza un altro utente sottolineando quanto sia bella Francesca qualsiasi cosa indossi. Il video, tuttavia, è stato pubblicato prima del grave lutto che ha colpito l’attrice che sarà la protagonista indiscussa di Che Dio ci aiuti 7 dopo la decisione di Elena Sofia Ricci di lasciare la serie e dire addio a Suor Angela, il personaggio che ha interpretato dalla prima puntata.

La Chillemi, infatti, ha perso l’amatissima nonna e ad annunciare la perdita è stata lei stessa sui social. “Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…”, ha scritto la Chillemi ricevendo messaggi ricchi d’affetto da parte di amici, colleghi e fan.