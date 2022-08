Caterina Balivo e quel “No” a Mediaset che ha cambiato tutto

Il “No” di Caterina Balivo alla Mediaset che ha cambiato tutto

Caterina Balivo è una conduttrice che lavora da anni per la Rai. La sua carriera inizia nel ’99 quando si posiziona al terzo posto a Miss Italia. Quell’anno vince la corona l’ex gieffina, Manila Nazzaro.

Dal concorso di bellezza, Caterina ha ricevuto tantissime proposte lavorative. Valletta per Scommettiamo che…? e poi conduttrice per programmi come Detto Fatto, Pomeriggio sul 2 e Monte Bianco.

Insomma, la Balivo con il suo carattere forte e deciso e senza peli sulla lingua conquista tutti, ma è un “No” alla Mediaset che le ha cambiato tutto. Scopriamo il motivo di questa risposta

Caterina Balivo, ospite al settimanale F per un’intervista, svela i suoi segreti e le sue scelte all’inizio della sua carriera.

La Balivo è una donna molto schietta e approfitta di questa opportunità per raccontare un episodio avvenuto molto tempo fa, mentre spunta la novità per il prossimo autunno.

All’inizio degli anni 2000, Caterina viene chiamata dalla Mediaset per occupare il ruolo di Letterina di Passaparola. Questo è un grande privilegio al pari delle Veline di Striscia la Notizia. Da questo ruolo sono nate showgirl come Silvia Toffanin e Ilary Blasi.

La conduttrice aveva superato tutti i provini ed era pronta per ballare nel programma di Gerry Scotti. Il problema, però, è che la produzione Mediaset le fece una richiesta: Caterina doveva rimuovere il neo sul collo se voleva ottenere quel posto lavorativo.

“Mi scelgono come Letterina di Passaparola, solo che mi chiedono di togliere il neo. Risposta? No” rivela la Balivo e conclude: “Decisione mai rimpianta. È pur vero che non prendo mai tempo per rispondere”.

Questa affermazione è l’ennesima conferma del carattere deciso e netto della conduttrice.

E’ stato un rischio per Caterina, ma ha fatto molto bene dopo che ha stravolto tutto. Nonostante abbia detto di no ad una delle proposte più rilevanti di quel periodo, la Balivo è riuscita a farsi una ottima nomea nel mondo dello spettacolo.

In questo momento, la conduttrice ha in mente di iniziare un corso di buone maniere per diventare più disciplinata e diplomatica. Per ora si trova in vacanza, ma a breve tornerà a casa per una nuova grande stagione televisiva per la Rai e non solo!