Indovina di che animale si tratta: quanto conosci la natura?

Allenare la mente con dei rompicapo di logica è il modo migliore per mantenersi attivi. Il caldo non fermerà la voglia di risolvere test: indovina l’animale!

Da come si può benissimo evincere dalla foto e dall’introduzione, l’obiettivo del test che ti proponiamo oggi è quello di indovinare l’animale di cui parla la consegna. Già con il titolo ci sono delle grandi informazioni in merito alla risoluzione. Ciò è dato dal fatto che ti viene subito comunicato che si tratta di un animale, di conseguenza non penserai a qualcosa di astratto o ad un oggetto. La strada è di gran lunga semplificata!

Appunto, come già ribadito, risolvere rompicapo di logica è davvero divertente e produttivo. Invece di stare attaccati ai propri apparecchi telefonici senza fare niente di divertente, sarebbe il massimo poter passare del tempo a individuare le risposte di nuovi enigmi, anche in compagnia dei propri amici.

Quello del giorno cita testuali parole:

“Si sposta nell’aria, ma non è un uccello, vive in acqua ma non è un pesce. Chi è?”

Anche la consegna ha delle informazioni importanti, quelle utili a trarre la risoluzione dell’enigma del giorno, poiché riporta i tratti essenziali dell’animale in questione. Se scorri l’articolo troverai la soluzione con la spiegazione.

Indovina l’animale: è un essere davvero speciale!

Non ci sono limiti alla bellezza della natura, e se possiedi delle conoscenze anche di base, troverai la soluzione in meno di un minuto. Arrivati a questo punto, sapere la soluzione di quello del giorno è fondamentale.

Per prima cosa, per ottenere la soluzione ti sarebbe stato utile pensare a quale possa essere l’animale che può stare in aria, ma non vola. Si potrebbe trattare di una scimmia che salta da un ramo all’altro, oppure di qualcun altro esemplare che salta così tanto in alto da sembrare che volteggi per aria?

Inoltre, può stare in acqua, ma non è un pesce, di conseguenza è sprovvisto di branchie. Quale animale presenta le seguenti caratteristiche?

L’animale particolarissimo di cui stiamo parlando gracida, è verde e piccolo, ed è il protagonista di tantissime storie per grandi e piccini: si tratta di un anfibio. La foto parla chiaro, la soluzione del rompicapo di logica del giorno è: rana!

Ci sei arrivato da solo? Se sì, complimenti, stai diventando un bravo solutore.

Non resteremo con le mani in mano, i rompicapo non finiranno mai, ci vediamo ai prossimi imperdibili test.