Reazione a Catena nella bufera: il pubblico non perdona, autori massacrati

Il pubblico di Reazione a Catena non perdona: autori nella bufera

Reazione a Catena è un quiz show condotto da Marco Liorni in onda su Rai Uno. I partecipanti possono giocare in tre per gruppo e combattere fino alla manche finale.

Con sfide diverse ed originali, il format è tra i più seguiti dell’estate.

Proprio per la sua rilevanza, il pubblico non perdona. Qualcosa non torna proprio e Reazione a Catena è nella bufera. Scopriamo insieme quanto sta accadendo

Partiamo dal principio! La puntata di Reazione a Catena di martedì 9 agosto non ha convinto molto il pubblico.

I campioni detti “I terno secco” perdono l’ultima sfida dell’Intesa vincente e prendono il loro posto “I Sole Luna” per affrontare L’ultima catena.

Da 88mila euro, ne perdono 11mila a causa di vari errori in corso d’opera, mentre accade l’assurdo. La tensione è tanta ma ecco che si arriva veramente all’ultima manche con la parola di connessione da scovare. “I Sole Luna” trovano di fronte a sé la parola Barca con l’indizio “Co……e”.

Dopo averne parlato attentamente, il trio richiede e compra il secondo elemento finendo con soli 5.500 euro.

La seconda parola è “Forma” e adesso uno solo è l’obbiettivo: trovare la parola che connetta tutte e due i vocaboli.

Il trio risponde con “Comune“, ma non è la parola giusta. La soluzione era “Condizione” per un motivo che scatena la bufera nel mondo del web.

“Stare sulla stessa barca, essere nella stessa condizione, quella era la chiave. E poi la forma fisica, la condizione fisica” spiega il conduttore ai tre concorrenti.

Reazione a Catena sconvolge tutti e parte il putiferio. Ecco che i telespettatori scoppiano su Twitter contro le scelte della produzione.

“Barca con condizione non c’entra niente” scrive qualcuno, mentre altri: “Ma a questo punto può essere qualsiasi cosa se fanno collegamenti così campati in aria“.

Sono più volte che i telespettatori rimangono veramente scioccati da alcune scelte degli autori. Sottolineano il fatto che la Rai viene pagata da tutti gli utenti e la produzione non si stia impegnando abbastanza, mentre la star fa un incidente in moto.

Reazione a Catena è nella bufera e il pubblico non ci sta più. Gli autori devono trovare nuove soluzioni