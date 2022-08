Altro che Giovanni Angiolini! Michelle Hunziker di nuovo con lui, i fan sognano

Michelle Hunziker si è lasciata alle spalle Giovanni Angiolini per tornare di nuovo lui facendo sognare i suoi fedeli sostenitori.

Michelle Hunziker si ritrova ancora una volta al centro del gossip di quest’estate. La conduttrice di Striscia La Notizia è diventata una delle protagoniste dalla cronaca rosa da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi e si è ritrovata al fianco dell’ex gieffino Giovanni Angiolini.

I due hanno trascorso qualche giorno all’insegna della passione in Sardegna, ma la Hunziker ha lasciato da poco il suo compagno per fare ritorno in Lombardia dove a distanza di tempo è stata beccata di nuovo al fianco di Lui, facendo sognare i suoi fedeli sostenitori.

Michelle Hunziker dopo aver vissuto qualche giorno di passione con il suo nuovo compagno ha fatto ritorno in Lombardia dove tra un’attività e l’altra è stata beccata di nuovo al fianco di lui facendo sognare tutti i loro fan che da tempo sognavano di vederli insieme e dopo la loro ultima apparizione in tv si è dimostrato ancora una volta di come non conservino più alcun tipo di rancore e di come abbiano costruito un forte rapporto di amicizia tra loro.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, tra l’altro la loro figlia Aurora è finita al centro della nuova polemica, si sono rivisti dopo diverso tempo e per l’occasione hanno scelto di allenarsi insieme durante una lezione di karate, come potete notare dal video incorporato poco più in alto.

I due sono apparsi insieme dopo l’ospitata di lui a Michelle Impossible, il one woman show condotto dalla Hunziker durante il corso della passata stagione televisiva, dopo diversi anni in cui sembrava non avessero più alcun rapporto invece dopo il recente divorzio di lei si sono nuovamente riavvicinati. Tra loro, è bene specificare, c’è soltanto un rapporto di amicizia e nient’altro in quanto il sentimento tra loro è finito anni ed anni fa.

In maniera inevitabile però Eros e Michelle hanno fatto sognare i fan che da tempo speravano di poterli rivedere insieme e finalmente quel momento è arrivato.