Alessandra Amoroso, tutto vero: il grande ritorno su Canale 5 è realtà!

Il grande ritorno su Canale 5: per Alessandra Amoroso è tutto vero

Alessandra Amoroso sta ottenendo sempre più successo. La cantante partecipò e vinse Amici di Maria De Filippi nel 2009 contro Valerio Scanu.

L’Amoroso è anche autrice di tormentoni estivi, come Karaoke in collaborazione con i Boomdabash. Insomma, in un modo o nell’altro, Alessandra ha conquistata una ricca fetta di fan e va alla grande.

Ecco che ora spunta una bellissima notizia per la cantante: ci sarà un grande ritorno su Canale 5. Vediamo di cosa si tratta

Il grande ritorno su Canale 5: per Alessandra Amoroso è tutto vero

Alessandra Amoroso ha appena festeggiato il compleanno di suo papà e si sta godendo le vacanze.

Questo è stato un anno molto importante per la cantante. Ha avuto il grande onore di fare un concerto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano durante la sua tournée promozionale.

Non è cosa da pochi, ma anzi un grande successo per Alessandra. Lei è la seconda cantante, dopo Laura Pausini, ad aver avuto questa possibilità.

Dopo il look in rosso, l’Amoroso con i suoi 3,8 milioni di fan su Instagram ha riempito lo stadio. Anche se alcune sezioni del Meazza non potevano essere utilizzate a causa delle restrizioni contro la pandemia mondiale, il suo concerto è andato veramente alla grande.

E’ per questo che Canale 5 ha preso un’importante decisione: dedicare una prima serata alla messa in onda del concertone di Alessandra Amoroso.

A rivelare la notizia è la clip di promo messa in onda durante la pubblicità sulla Mediaset. Non si sa la data in cui sarà possibile vederlo, ma la scopriremo a breve.

Solitamente, gli anni passati, Canale 5 aveva già pensato di mostrare ai telespettatori dei concerti importanti, come quello che fecero in onore di Vasco Rossi. Non era una vera e propria esibizione live, ma un montaggio di varie clip dei concerti del cantante.

Tutto Accade, nome del tour della Amoroso, ha segnato una grande svolta. Ben 42 mila biglietti venduti e le voci di tutti all’unisono che cantano a squarciagola i pezzi che li hanno fatti emozionare.

E’ un grande ritorno per Alessandra su Canale 5 dopo la polemica con un fan. Apparsa per la prima volta su questa rete ormai 14 anni fa, la cantante ha la possibilità di mostrare il suo grande successo. E’ solo grazie ai telespettatori hanno creduto in lei nel 2009 che ha avuto questa opportunità e ovviamente anche grazie alla sua splendida voce.

Mamma mia che emozioni! L’Amoroso pubblica il promo del suo concerto sul suo profilo Instagram e i brividi vengono di conseguenza. E’ un onore per la cantante partita dal nulla grazie ad Amici di Maria De Filippi