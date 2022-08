Elodie e la confessione intima: “Da quando sono piccola amo fare…”

“Da quando sono piccola amo fare…“: Elodie e la confessione intima

Elodie è sulla cresta dell’onda. In questo momento si trova in vacanza con la sua nuova amica e scoperta Diletta Leotta.

La cantante ha appena finito il suo grande tour in Italia e ha partecipato a moltissimi eventi musicali.

Si è da poco conclusa la sua storia con il rapper Marracash, ma nonostante la rottura sembra che tra loro vada tutto bene. Si amano ancora tantissimo e hanno un grande rispetto l’uno per l’altra.

Ma spunta la confessione intima di Elodie. La cantante ha sempre fatto questa cosa sin da piccola, ma vediamo insieme cosa ha rivelato

“Da quando sono piccola amo fare…“: Elodie e la confessione intima

Elodie è divenuta nota grazie alla sua partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza si classifica al secondo posto e, nonostante non abbia vinto, ha ottenuto un successo strepitoso.

Ha cantato al Festival di Sanremo più volte mostrando anche le sue doti nella danza diventando così una vera icona.

E’ appena stata avvistata con Lui, ma è la confessione intima per Radio Deejay la vera clamorosa indiscrezione.

Elodie era ospite per il programma Party Like e in un momento di pausa e calura si diverte in un modo unico.

La cantante esclama “E’ da quando sono piccolo che lo amo fare“, ovvero giocare con la voce accanto al ventilatore. Intonando Maledetta primavera, la voce tremante data dalle eliche che girano e le treccine al vento, mostrano una Elodie innocente e sognatrice.

Sono tantissimi i commenti sotto il post sia in positivo che negativo. La cantante ha da poco espresso il suo parere sulla politica italiana e questo non è andato giù a molte persone. Elodie è una donna forte e non ha paura di dire quello che pensa sia nelle sue canzoni, ma anche in un faccia a faccia.

“E poi hanno anche il coraggio di chiedere opinioni politiche ad una che parla coi ventilatori“: scrive un hater di Elodie sotto la clip. Ma non c’è da preoccuparsi!

I commenti di lode sono di più di quelli screditanti e molte persone si sono riconosciute in questo “gioco” del ventilatore.

Elodie, nel bene e nel male, sa come far parlare di sé. La cantante nata da Amici è sempre se stessa. Sta evolvendo sì e cambiando look ogni settimana, ma la sua voglia di sognare rimane sempre la stessa