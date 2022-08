Luca Argentero, tragedia in vacanza: saltano i nervi, finisce malissimo

Luca Argentero e Cristina Marino provano a godersi le vacanze a Forte dei Marmi. Ma non tutto va come immaginato e si sfiora la tragedia! Ecco cosa è successo!

E’ successo nei giorni scorsi. Luca Argentero si trovava insieme alla moglie Cristina Marino e alla piccola Nina, la loro bambina in vacanza. Sembrava una vacanza classica, tranquilla, a godersi del sole, del mare e delle cene. Ma non tutto è andato come immaginato.

E’ successo di nuovo. Durante una cena a Forte dei Marmi in Toscana l’attore protagonista di “Doc – Nelle tue mani” e prossimo alla conduzione di Striscia la Notizia è stato avvistato a litigare con i paparazzi. Di nuovo, per l’appunto.

L’attore si trovava a cena con la moglie e con la figlia, quando ad un certo punto ha perso le staffe contro alcuni fotografi che lo pedinavano per ottenere uno scatto. Luca, dal suo canto, è sempre stato un tipo riservato e ha sempre cercato di tutelare in ogni modo la privacy della sua famiglia e di sua figlia.

Luca Napolitano sbotta contro i fotografi: sfiorata la lite

Luca Argentero è stato “beccato” a inveire contro alcuni fotografi che stavano provando a riprenderlo insieme alla famiglia, a Forte dei Marmi in Toscana.

L’ex gieffino, dopo aver intimato i fotografi di allontanarsi, ha perso la pazienza e non ci ha visto più. A raccontare e documentare la scena è stato il settimanale Vero, con scatti e racconti a corredo. Argentero, molto geloso della sua privacy, voleva difendere la sua famiglia dagli obiettivi indiscreti, spiega il settimanale.

Mentre era a cena con la moglie e la figlia di due anni ha cercato di fare gesti e segnali per dire ai paparazzi di andare via, ma quando questi non hanno minimamente pensato di farlo Argentero ha deciso di alzarsi dal suo tavolo per raggiungerli fuori.

Fortunatamente, la situazione non è finita a rissa, come era già successo nel 2016 all’attore (da sempre avvezzo ai fotoreporter). Quando fu addirittura denunciato e ripreso da uno di loro in diretta televisiva.

Questa volta Luca sembra aver ottenuto un maggior autocontrollo uscendo e inveendo contro di loro senza però arrivare mai alle mani. Sinonimo di maturità e cambiamento, o forse è complice l’essere diventato padre.