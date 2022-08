Fidanzata Francesco Oppini: un solo slip addosso, web in tilt

La fidanzata di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, ha stregato gli utenti della rete attraverso uno scatto che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Francesco Oppini, noto agli utenti della rete per essere il figlio di Alba Parietti e per aver preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia aveva particolarmente legato con Tommaso Zorzi che ha poi vinto quell’annata, di recente ha deciso di troncare la sua relazione con la storica fidanzata per poi presentare al web la sua nuova fidanzata.

Quest’ultima ha catturato e non poco l’attenzione dei fedeli sostenitori di lui in quanto non è passata inosservata per la sua bellezza. In particolar modo l’ultimo scatto pubblicato da Oppini ha collezionato numerosi like ed il motivo non è così difficile da comprendere in quanto è una foto da togliere il fiato.

La fidanzata di Francesco Oppini strega il web: scatto da urlo

Francesco Oppini doveva sposarsi con la sua storica fidanzata, ma ha poi annunciato che le cose non sono andate come sperato e i due hanno preferito separare le nuove strade e lui ha prestato la nuova fidanzata sui social che in men che non si dica ha conquistato il cuore degli utenti del web grazie alla sua incredibile bellezza.

In particolar modo l’ultima pubblicata dal figlio di Alba Parietti non è di certo passata in sordina e non è difficile da comprendere il motivo. “STONEHENGE 2.0…” ha esordito ironico Francesco sul suo profilo Instagram. “I monumenti mistici di Ibiza“ ha poi proseguito mostrando il fisico scultoreo di Francesca, la sua nuova compagna che in men che non si dica è riuscita a fare breccia nel cuore e a conquistare al tempo stesso anche gli utenti della rete.

La fidanzata di Francesco Oppini è più bella che mai e insieme a lui è pronta a godersi qualche giorno di relax ad Ibiza, senza mettere da parte gli utenti della rete che non possono fare a meno di essere felici per il proprio beniamino che ha finalmente ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d’amore con la sua storica fidanzata con cui aveva progettato di convolare a nozze.