Concorrenti Grande Fratello Vip 7: arriva l’ex fidanzato di un’inquilina?

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: l’ex fidanzato di un’inquilina pronto a fare carte false per farsi notare. Entrerà nella casa?

All’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 manca poco più di un mese. Sono tanti i nomi accostati al reality show condotto da Alfonso Signorini, ma per il momento, l’unico concorrente ufficiale confermato dal settimanale Chi è Giovanni Ciacci.

Tra ritorni di ex concorrenti, ex protagonisti di Uomini e Donne, tiktoker e personaggi più o meno conosciuti, il cast, secondo alcune dichiarazioni di Signorini, regalerà al pubblico diverse sorprese. In attesa di scoprirlo, pare che l’ex fidanzato di una probabile concorrente stia facendo carte false per farsi notare.

Chi è l’ex fidanzato di una concorrente che “sta facendo fuoco e fiamme per farsi notare?”

Dopo Giovanni Ciacci per il cui ingresso è stato modificato anche il regolamento, chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7 con il rischio di restare nella casa oltre sei mesi, la durata della settima edizione del reality show? Per scoprire i nomi di tutti i concorrenti occorrerà aspettare la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni che, una settimana prima della data di partenza del reality, svelerà i nomi di tutti i nuovi inquilini della casa.

Secondo quanto fa sapere Dagospia, ci sarebbe l’ex fidanzato di un concorrente del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe cominciare il 19 settembre e che avrà come opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli che ha recentemente svelato il vero motivo per cui ha deciso di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista, che starebbe facendo carte false per farsi notare.

“E a proposito di GF Vip… l’ex compagno, assetato di flash, di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella casa più spiata d’Italia, sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitale per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?, fa sapere Dagospia.

Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbero esserci Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi e Asia Gianese.