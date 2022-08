Completa la sequenza numerica: questi numeri vanno fuori dagli schemi!

L’enigma del giorno è una sequenza numerica che va completata: ma come? I numeri sembrano essere impazziti, ma in realtà è tutto frutto della logica.

Ogni aspirante solutore di rompicapi aspetta con trepidazione quelli numerici, perché sono quelli più strani! Per assurdo, i test che dovrebbero seguire maggiormente il rigor di logica, sono quelli che invece non la seguono. Già da qui hai con te dei suggerimenti eccezionali per completare la sequenza numerica, che stai aspettando? Affronta la sfida, e alla fine dell’articolo consulta se il tuo ragionamento è corretto.

La deduzione non è l’unica arma che ti servirà in questa sfida, perché insieme ad essa l’arguzia e l’istinto, giocano ruoli fondamentali. In un rompicapo apparentemente razionale, sono le caratteristiche irrazionali umane quelle adatte alla risoluzione dell’enigma in gioco.

Come dovrai affrontarlo? Non possiamo darti troppi suggerimenti, ma se osserverai con attenzione le posizioni delle cifre, ti renderai conto che l’enigma va oltre la logica matematica, e si tratta di un tipo di rompicapo diverso.

Che aspetti? Mettiti in gioco, provale tutte, ma sappi che hai meno di un minuto per trovare la cifra mancante e la soluzione esatta.

Sequenza numerica: ecco come va risolta, è facile!

Se credi che di sfide non ne abbiamo abbastanza, ti basterà fare un giro nel nostro sito per renderti conto che ne abbiamo a bizzeffe! Se sei appassionato del genere, affronta e risolvi un altro enigma con una sequenza matematica. Questi calcoli ti serviranno per rendere più elastico e rapido il ragionamento. Quindi, siamo agli sgoccioli, ecco la cifra mancante e perché è questa.

Ebbene sì, la soluzione è 58! Come si è arrivati a compiere questo calcolo? Come già accennato e suggerito fin dal primo paragrafo, la logica matematica alla quale sei da sempre stato abituato, in questo caso non darà risultati.

Se osservi le cifre, noterai che non si tratta di calcoli normali, ma di posizionamenti del tutto particolari. Come si ottengono questi valori? Partiamo dal primo, giungendo fino all’ultimo calcolo in gioco.

212= 25

213= 36

214= 47

215= 58

Che legame hanno queste cifre? Questa volta ti stupiremo con un colpo di scena: ci sono due metodi di risoluzione!

Il primo è quello di aggiungere il valore di 11 ad ogni risultato presente nella combinazione. Perché 25+11 darà 36, 36+11 avrà come risultato 47, e stessa cosa per 58, ma c’è un altro metodo per menti più affini.

Ogni risultato ha come prima cifra, cioè la decina, quella dell’unità del numero precedente. Il secondo valore, l’unità, ha come cifra la somma di tutti i numeri. Quindi:

212= 2| (2+1+2)= 25!

213= 3| (2+1+3)= 36

214= 4| (2+1+4)= 47

215= 5| (2+1+5)= 58

Allora ci sei arrivato da solo? Se ti è piaciuto il test trova la soluzione del più recente enigma matematico che abbiamo proposto nel sito, ti piacerà.

Nel frattempo continua ad allenarti e noi prepareremo nuove avvincenti sfide.