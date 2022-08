Test dell’emozione: scegli una faccia e scopri te stesso

Scegli una faccia e scopri chi sei con il test dell’emozione

Sei in un limbo e non riesci più a riconoscerti? L’estate vuol dire libertà e goduria, ma anche tanto tempo per pensare senza orari e impegni. Questo ci stimola a cercare di capire chi siamo e a porci tante domande.

Ecco che oggi ti proponiamo il test delle emozioni per scoprire di più di te stesso. Dovrai scegliere una faccia e potrai avere finalmente delle risposte.

Scopriamo le varie possibilità

Test: scegli un’emozione e scopri chi sei veramente

In questo test dell’emozione ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quella che ti colpisce di più e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri chi sei e poi prova il test delle stagioni.

Iniziamo a conoscerci!

1) Felicità

Sei una persona profonda, molto sensibile e anche generosa. Vivi la vita in modo romantico cercando pezzi della tua giornata che ricordino scene di film.

Di solito sei pacato, ma anche molto spumeggiante, delicato e ricco di brio.

Ami la tua famiglia e i valori che ti hanno insegnato.

Sai chi sei e ti conosci meglio di chiunque altro. Non ti piacciono le frivolezze e i discorsi superficiali. Vuoi un uomo romantico come te, ma anche schietto che possa parlare direttamente con il tuo cuore.

2) Tristezza

Determinazione e carisma ti caratterizzano. Vuoi vivere tutto al massimo e non dici quasi mai di no a delle nuove proposte.

Tu vuoi essere il capo di te stesso, non ami le regole e gli ordini. Nella tua vita non esistono compromessi.

Vorresti un partner che ti sappia tenere testa, ma che cammini anche al tuo fianco nei tuoi momenti di fragilità.

3) Sorpresa

Sei provocante, sincero, anticonformista e sensuale. Non ti piace perdere tempo e sei bello dinamico e attivo.

Ti piace prendere l’iniziativa e seguire il tuoi istinto. Hai sempre voglia di fare nuove conoscenze per sapere di più delle vite degli altri.

Tu hai la capacità di conquistare e ammaliare anche con un semplice sguardo. Vorresti al tuo fianco una persona vitale e sensuale per fare un ottimo sesso, ma anche lunghe chiacchierate.

4) Rabbia

Allegria, creatività e idealismo guidano la tua vita. Tu segui la pancia piuttosto che la razionalità. Non vuoi vivere la vita senza affrontarla, vuoi provare emozioni, viaggiare, amare!

Sei un ottimo amico, perché sei molto affidabile. Il tuo partner dovrebbe essere allegro e spontaneo come te. Vuoi qualcuno con cui “morire dal ridere”.

Prova anche il test degli occhiali da sole.

5) Spavento

Sei vivace e comunicativo. Hai un sacco di interessi e tanta energia da dedicargli. La tua mente va all’impazzata e hai delle idee davvero geniali.

Vivi tutto con passione e trasporto. Sai che sei affascinante e ti piace giocare a stuzzicarsi con l’altra persona. Vorresti un partner ironico e intelligente con cui fare discorsi ricchi di passione e doppi sensi.

6) Disgusto

Affidabile, vivace e sicuro di te. Per te il destino non esiste, ma credi che tutto quello che accade sia solo dovuto da te stesso. Tutto dipende dalle tue scelte.

Ami lavorare sodo e punti sempre in alto. Non ti accontenti mai e cerchi la perfezione in continuazione. Faresti di tutto per raggiungerla.

Vorresti una persona che sia protettiva così che tu possa finalmente mostrare il tuo lato dolce e umano