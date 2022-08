Curiosità: perché nelle conchiglie si sente il rumore del mare?

Sai perché nelle conchiglie si sente il rumore del mare? La risposta a questa domanda potrebbe lasciarti di stucco. Ecco qual è il vero motivo

Hai mai avvicinato una conchiglia all’orecchio? Se lo hai fatto, sai bene che il rumore che si sente è molto simile a quello del mare. Le conchiglie si trovano spesso a riva, in alcune spiagge è possibile trovarne davvero tante. Ma cos’è una conchiglia? Si tratta di un elemento biologico rigido che protegge animali senza schermo e dalla corporatura molle. Questi animali utilizzano la conchiglia come scudo e riescono a sopravvivere grazie alla sua protezione.

Quando questi piccoli molluschi muoiono o lasciano la propria conchiglia, è possibile poggiare la parte concava all’orecchio e ascoltare un rumore molto simile a quello del mare. Sai perché accade questa cosa? Oggi vogliamo provare a dare una risposta proprio a questa domanda. Si tratta di una curiosità che molti utenti cercano in rete, proprio perché la sua spiegazione non è per niente scontata. Ecco perché, appoggiando l’orecchio ad una conchiglia, senti il rumore del mare.

Perché senti il rumore del mare appoggiando l’orecchio ad una conchiglia?

Oggi vogliamo spiegarti il motivo per il quale, appoggiando un orecchio ad una conchiglia, sentirai il rumore del mare. Il mare è uno degli elementi naturali più amati dall’essere umano, nasconde tante insidie ma è pieno di curiosità, alcune anche stravaganti. Quando porti la conchiglia all’orecchio, il leggero flusso di vento che passa tra il tuo organo uditivo e questo scudo rigido crea alcune vibrazioni.

Queste vibrazioni, insieme ai rumori presenti nell’ambiente intorno a te, fanno muovere l’aria presente nel guscio della conchiglia. Questa vibrazione avviene perché il mollusco che abitava la conchiglia non c’è più, forse perché si è staccato o perché è morto. Molti credono che il rumore del mare si avverta di più in alcuni momenti della giornata, come ad esempio il tramonto, ma in realtà non è così. È soltanto una leggenda metropolitana.

Il vento che si insinua tra il tuo orecchio e la parte vuota del guscio della conchiglia provoca una sorta di eco. Le onde battono sul guscio della conchiglia e rimbalzano più volte. Tutti questi eventi danno vita ad un suono ripetuto, molto simile a quello delle onde del mare. Non c’è nulla di misterioso, dunque, dietro questa curiosità: si tratta semplicemente di scienza.