Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice lo pubblica inavvertitamente sui social. Imbarazzo totale!

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha pubblicato inavvertitamente sui social creando un imbarazzo assurdo sul web.

Uomini e Donne in questi anni in cui va regolarmente in onda su canale 5 ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno una certa visibilità anche nel mondo dei social. Tant’è che sono nati tantissimi influencer.

Per questo motivo è più comprensibile che mai come ogni cosa che venga pubblicata dai loro sui social non sfugga all’attenzione degli utenti della rete che ascoltano con estrema attenzione tutto ciò che i loro beniamini hanno da dire. Per questo motivo la terribile gaffe di Natalia Paragoni è stata colta in men che non si dica e purtroppo lei non ha potuto più fare nulla in quanto tutti ormai l’avevano già sentita.

Natale Paragoni di Uomini e Donne commette una terribile gaffe: imbarazzo sui social

Natalia Paragoni tiene sempre aggiornati i suoi fedeli sostenitori con quello che fa durante la giornata e ha mostrato loro le bellezze di Matera, confidando che è quello il posto scelto per celebrare un giorno il suo matrimonio con Andrea Zelletta, il ragazzo che ha conquistato durante il corso dell’esperienza a Uomini e Donne (tra l’altro la protagonista indiscussa del Trono Over ha fatto preoccupare i fan con una foto shock).

Fin qui non ha assolutamente detto nulla di male, anzi. Peccato che sui social abbia registrato il posto come situato in Puglia al posto della Basilicata. La gaffe dell’ex corteggiatrice del Trono Classico non è affatto passata inosservata agli utenti della rete che non hanno mancato nel farle notare il tutto tant’è che poi ha provato a rimediare come possibile. Probabilmente anche sotto il suggerimento del suo fidanzato che ironia della sorte è proprio pugliese!

La gaffe dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in men che non si dica è diventata virale e questa non è di certo la prima volta che accade. Negli scorsi giorni la Paragoni aveva ammesso di vivere un periodo di ansia a causa della elevata competizione che c’è nel mondo degli influencer e della pressione che avverte in queste circostanze dividendo il web come mai prima d’ora.

Su una cosa è certa però: lei può sempre contare sul suo amore. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono tra le coppie più solide nate all’interno del programma di successo di canale 5.