Victoria De Angelis, reggiseno red passion: sdraiata a letto è un sogno

Victoria De Angelis, reggiseno rosso fuoco mentre è sdraiata a letto: la bassista dei Maneskin è un sogno proibito.

Qualsiasi abito indossi, Victoria De Angelis riesce sempre a stupire i suoi fan che ammirano sempre la sua bellezza inondandola di complimenti. Accade quando sfoggia outfit super rock per salire sul palco ed esibirsi con i Maneskin che quando sfoggia abiti casual per le uscite con gli amici.

Accade anche quando deciso di scattare un selfie mentre si rilassa a letto indossando un reggiseno rosso fuoco che fa da contrasto alla pelle chiara, ai capelli biondi e agli occhi azzurri. Tra Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis, la più social è sicuramente la bassista che, in questa calda estate, sta regalando tantissimi contenuti ai fan pubblicando foto scattate durante i concerti che durante le poche vacanze che i quattro musicisti sono riusciti a concedersi.

Victoria De Angelis, i fans sognano ad occhi aperti: la foto con il reggiseno rosso è spettacolare

Senza trucco, con i capelli sparsi sul cuscino e la frangia sulla fronte lasciando scoperti i bellissimi occhi azzurri che le hanno regalo i genitori, Victoria De Angelis che, a New York ha incantato tutti con il suo look, fa sognare i fans. L’outfit della bassista dei Maneskin, nella foto che vedete qui in basso, è completato dal reggiseno in pizzo rosso che esalta le forme della musicista.

Sempre più sicura della propria bellezza e femminilità, la De Angelis pubblica sempre più spesso foto in cui sfoggia la bellezza che le è stata donata da madre natura. Victoria, sin dagli esordi dei Maneskin, è sempre stata ammirata sia per il talento musicale che per la bellezza che diventa ogni giorno più evidente.

La bassista italo-danese ha solo 22 anni e, sicuramente, il suo fascino è destinato ad aumentare per poter fare strage di cuori. Ad ogni concerto, i fan attendono con ansia il suo arrivo tra la folla sia per poterla guardare da vicino che per avere la possibilità anche solo di sfiorarla.

Bellissima e bravissima, dunque, ormai Victoria può essere considerata una giovane icona rock!