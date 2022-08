Dramma per la nota attrice, l’annuncio è disperato: ‘Mia figlia è malata’

La nota attrice ha lanciato un annuncio disperato a tutti i suoi fedeli sostenitori rivelando che sua figlia è malata.

Il terribile sfogo arriva dritto al cuore: la nota attrice viene allo scoperto

La nota attrice americana, che sarà rimasta senza dubbio sconvolta dalle ultime parole di John Travolta per Olivia Newton – John, sui social ha rivelato che a sua figlia è stata diagnosticata la afta epizootica. Una malattia piuttosto contagiosa che si manifesta nei più piccoli attraverso la febbre e lesioni vescicolari.

“Amo così tanto il mio lavoro, ma questo è solo un piccolo grido per i genitori che lavorano e che devono lasciare i loro figli in tempi che non sembrano naturali e vanno contro tutto nel proprio corpo per non stare con loro” ha raccontato Ilary Duff, nota per essere stata Lizzie Mcguire per la famosa serie Disney e per essere attualmente a lavoro allo spin off di How I met your mother.

Un problema, quello della famosa artista americana, in cui molte persone sono riuscite ad immedesimarsi che si sono trovate in conflitto a dover vivere contesi tra la loro vita privata e quella professionale. Lo sfogo di Hilary Duff nel giro di poche ore è diventato virale sul web, sollevando uno dei problemi che più accomuna chi ha scelto di diventare genitore.