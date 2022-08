Maria De Filippi sa tutto: la verità su Francesco Totti e Ilary Blasi

La verità su Francesco Totti e Ilary Blasi: Maria De Filippi sa tutto

Di chi parlare se non di Francesco Totti e Ilary Blasi? I due si sono lasciati dopo 19 anni di storia e tutti non fanno che rivelare indiscrezioni in merito a quello che è accaduto.

Ognuno ha il suo parere e la sua versione, ma adesso spunta Maria De Filippi a confessare tutto. Scopriamo insieme cosa ha rivelato la conduttrice

La verità su Francesco Totti e Ilary Blasi: Maria De Filippi sa tutto

Maria De Filippi è tornata dalle vacanze estive ed è pronta per la nuova stagione invernale. Ci sono tanti programmi da rinnovare, ma anche grandi sicurezze da riportare sul piccolo schermo.

La conduttrice si sta occupando del grande ritorno di un programma: La Talpa ed ha cambiato tutto. Lei è collaboratrice richiesta direttamente dall’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi. I due hanno un grande rapporto e si stimano a vicenda.

“Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format” confessa la De Filippi. La conduttrice ha tanti anni di successo alle spalle e sa come conquistare tutti con nuove idee.

Maria svela anche un aneddoto divertente in merito a Tu si Que Vales. Il programma è già stato registrato e partirà da sabato 17 settembre.

Al talent show si è presentato un uomo con dei quadri fatti da lui. Il suo obbiettivo era quello di mostrare le sue creazioni in tv, ma si è finto un aiutante di una redattrice.

“In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv” svela la conduttrice che poi spiega di essersi sentita in colpa per quanto era accaduto.

“Detesto perdere il controllo” ammette la De Filippi e conclude: “Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

Ma ecco che Maria parla dell’argomento del momento che riguarda la fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi che si consola con un bello da paura.

“Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione” confessa la donne e aggiunge: “D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”.

Purtroppo è così: molte storie iniziano, ma talvolta l’amore non dura per sempre. Maria De Filippi capisce quello che stanno vivendo Ilary Blasi e Francesco Totti, ma soprattutto i loro figli