Stash dei The Kolors lo confessa: “Mi crea dipendenza”

Stash Fiordispino, il leader dei The Kolors si racconta: farlo gli provoca una grossa dipendenza. Ecco di cosa di tratta e perché!

Stash e i The Kolors stanno vivendo un’estate all’insegna di tutto ciò che più gli piace fare: musica, concerti, tornare ad incontrare gente. Ma per Stash è un’estate diversa e ancora più intensa: il front-man del gruppo sta per diventare papà per la seconda volta!

Il cantante dei The Kolors dopo la nascita della piccola Grace sta aspettando l’arrivo della seconda figlia, insieme alla compagna Giulia Belmonte.

La gravidanza di Giulia sembra essere giunta al termine, e proprio Stash ha rivelato ai suoi fan gli ultimi momenti e le ultime emozioni di gioia in questi attimi di forte attesa. Il leader dei The Kolors ha infatti fatto una grande “confessione”. Scopriamo cosa ha rivelato!

Stash e Giulia Belmonte e il pancino che crea “dipendenza”

Stash è stato per tutta l’estate impegnato in concerti che l’hanno visto girare in lungo e largo la penisola italiana. E nonostante il cantante sia sempre stato estremamente grato per il successo e per l’affetto dei fan ha rivelato di aver vissuto momenti di forte ansia a causa della nascita dell’imminente bambina.

Stash Fiordispino e Giulia Belmonte stanno aspettando l’arrivo della loro secondogenita. Il frontman dei The Kolors ha rivelato di aspettare con molta ansia la nascita della sua bambina.

Difatti, in una recente intervista ha dichiarato di essere stato felice di aver realizzato uno splendido tour estivo in giro per l’Italia ma allo stesso tempo ha vissuto emozioni contrastanti. Prima fra tutti perché è stato mosso dall’ansia e preoccupazione di non riuscire a raggiungere Giulia in tempo per il momento del parto.

Nei concerti in giro per l’Italia c’è voglia di festa, di ballare, di riprendere in mano la vita dopo questi due anni oscuri in balia di lockdown e di coronavirus. Eppure, come ha dichiarato il cantante: “dentro di me è stato tutto un po’ strano, se da un lato il palco e i concerti mi regalano botte fortissime, dall’altro sto vivendo la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale”.

E poi ha aggiunto: “una delle cose più assurde durante la gravidanza è il rapporto che si instaura con il pancione”. Stash ha infatti rivelato che ha creato una sorta di dipendenza dal pancione della sua compagna. Un legame così intenso, puro e genuino.