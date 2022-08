I segni zodiacali che amano i tatuaggi: ecco i primi tre in classifica

By

Ami i tatuaggi e stai già pensando di farne uno nuovo e unico? È molto probabile che tu sia nato sotto uno di questi tre segni zodiacali

I tatuaggi sono da sempre un argomento divisivo: o li ami o li odi! C’è chi ama tatuare il proprio corpo, coprendolo di scritte, disegni, frasi, nomi di persone importanti o qualsiasi altra cosa gli venga in mente; c’è chi ha pochi tatuaggi ma significativi ed infine c’è chi non farebbe un tatuaggio nemmeno sotto tortura, perché ha paura dell’ago o perché preferisce non “sporcare” la propria pelle.

Alcuni segni zodiacali sono particolarmente attratti dai tatuaggi. Amano farne uno nuovo ogni tanto e spesso sono talmente interessati da trasformare questa passione in un vero e proprio mestiere. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che amano i tatuaggi e che presto ne faranno uno nuovo. E tu, pensi che il tuo segno dello zodiaco si trovi sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo, cosa aspetti!

I segni zodiacali che amano i tatuaggi: il podio

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno delle passioni molto precise e tra queste c’è sicuramente quella per i tatuaggi. Quando passa fuori uno studio di tatuaggi, l’Acquario si ferma e vorrebbe entrare, per farne uno nuovo. Ne farebbe uno al giorno se avesse la possibilità economica. Questo segno ama soprattutto i tatuaggi pieni di colori.

Cancro: al secondo posto di questa curiosa classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco, pur non amando la compagnia degli altri, passerebbero intere giornate a guardare un tatuatore mentre lavora. Gli piace tutto dei tatuaggi e ama dilettarsi in questa arte. Spesso il Cancro intraprende la carriera di tatuatore, dimostrando che una passione può anche diventare un lavoro a volte, bisogna soltanto crederci.

Ariete: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Ariete. Questo segno ama i tatuaggi perché vuole distinguersi dagli altri. Crede che un disegno sulla propria pelle lo renda unico. Difficilmente l’Ariete si fa tatuare frasi di canzoni o poesie, crede che sia troppo banale, preferisce disegni fantasiosi che nessuno ha mai fatto prima. L’Ariete utilizza i tatuaggi per mandare messaggi al mondo perché ama stare al centro dell’attenzione e fornire spiegazioni sui motivi che lo hanno spinto a tatuare proprio quel disegno.