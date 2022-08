Quali sono i segni zodiacali che non tradiranno questa estate?

Hai una importante relazione d’amore con uno di questi tre segni zodiacali? Allora puoi dormire sonni tranquilli, almeno fino a settembre

Secondo alcune statistiche, l’estate è la stagione nella quale si consumano più tradimenti. Forse è colpa del mare, dei costumi da bagno o della spensieratezza delle ferie ma in questo periodo c’è più possibilità di essere traditi. Per fortuna, non tutti hanno questa predisposizione, in particolare alcuni segni zodiacali. Questi tre segni dello zodiaco, infatti, non tradiranno il proprio partner, almeno per questa estate.

In futuro potrebbe cambiare tutto ma adesso questi segni zodiacali non hanno nessuna intenzione di tradire la persona con la quale stanno vivendo una relazione d’amore. Probabilmente stanno vivendo un periodo felice o non vogliono far soffrire il partner. Oppure sono talmente pigri da non riuscire a prendere iniziativa. Al di là del motivo, ecco la classifica dei segni zodiacali che non tradiranno questa estate. Pensi che il tuo segno si trovi sul podio? Scopriamo insieme.

I segni zodiacali che non tradiranno durante le vacanze

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano tradire in generale e non lo faranno nemmeno nel corso di questa estate. Questo segno è sempre molto rispettoso del proprio partner, se ne prende cura quando è in difficoltà e non lo abbandonerà soltanto a causa di un litigio. L’Acquario proverà a fare di tutto pur di salvare la sua relazione e continuerà a seguire questa strada anche nel prossimo futuro.

Capricorno: al secondo posto in classifica c’è il segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è noto per la sua immensa generosità. Infatti nessuno si sorprenderà di vederlo in questa classifica, il Capricorno trascura sé stesso per aiutare le persone care, farebbe qualsiasi cosa per loro. Anche se non sta vivendo un periodo straordinario dal punto di vista sentimentale, chi è nato sotto questo segno zodiacale non lascerà la barca mentre affonda ma lotterà fino alla fine per ristabilire un rapporto solido.

Vergine: il gradino più alto del podio è occupato dal segno della Vergine e, anche in questo caso, non si tratta di una sorpresa. La Vergine non tradisce mai, è il segno più fedele dello zodiaco e non si farà distrarre da un bel corpo in spiaggia. La sua fedeltà nei confronti del partner resta forte anche nei momenti più complicati. Questo segno è l’ideale per una storia lunga e stabile.