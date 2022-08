Bufera su Meghan: “Ha voluto conoscere Harry solo perché è un principe”

Ancora una polemica per Meghan Markle. C’è chi la accusa di aver iniziato a frequentare Harry soltanto perché fosse un membro della Royal Family

Non c’è pace per Meghan Markle. La duchessa è costantemente nel mirino dei media di tutto il mondo. Da quando è entrata a far parte della Royal Family, l’ex attrice statunitense è sempre seguita da fotografi e giornalisti. Ogni suo spostamento è documentato come se fosse una regina e non una ‘semplice’ duchessa. Da quando ha lasciato il Regno Unito insieme alla sua famiglia, questa attenzione mediatica è aumentata in maniera esponenziale.

Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari e sembra che la coppia non abbia alcuna intenzione di tornare in Inghilterra. L’ultima accusa nei confronti di Meghan Markle riguarda la sua conoscenza con il Principe Harry. C’è chi la accusa di averlo frequentato soltanto perché fosse un reale, altrimenti “non gli avrebbe dedicato più di due minuti”. Chi ha pronunciato queste pesanti accuse? Scorri il testo verso il basso e potrai scoprirlo.

“Meghan non avrebbe mai frequentato Harry se non fosse stato un principe”

Lady Colin Campbell è una scrittrice britannica esperta di vicende sulla Royal Family. Intervistata da GB News, l’autrice ha parlato del rapporto tra Meghan Markle e suo marito Harry, lanciando accuse molto pesanti. Meghan, da poco coinvolta in una vicenda molto curiosa, avrebbe iniziato a frequentare il Principe Harry solo perché sapeva che fosse un reale inglese.

“Meghan è una donna senza alcun talento ma è convinta di saper fare tutto”, ha affermato la Campbell, che ha aggiunto: “È egoista e calcolatrice. Non avrebbe alcun problema a divorziare da Harry qualora trovasse un uomo più conveniente. Se non fosse stato un principe, gli avrebbe dedicato al massimo due minuti”. La scrittrice ha accusato Meghan Markle, che intanto si sta godendo le sue vacanze, di pensare solo al suo tornaconto personale.

Lady Campbell ha lanciato altre pesanti accuse nei confronti dell’ex attrice statunitense, definendola una donna “che non fa nulla che non le convenga. Pensa solo ai soldi e a stare al centro dell’attenzione mediatica”. Secondo l’esperta, Meghan non avrebbe mai avuto alcun interesse ad occuparsi del popolo britannico, per questo ha convinto suo marito a lasciare la Gran Bretagna.