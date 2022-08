Carlo Conti avvisato, Valeria Marini non gli lascia scelta: ‘Devo dominarlo’

Carlo Conti prima di Tale e Quale Show è stato avvisato da Valeria Marini che ha deciso di non lasciargli alcuna scelta.

Carlo Conti è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Tale e Quale Show il venerdì sera di Rai 1. Il cast, a differenza della concorrenza del Grande Fratello Vip, non solo è già stato scelto ma anche annunciato in quanto ora il pubblico è a conoscenza degli artisti che hanno scelto di mettersi in gioco in questa sfida fatta a suon di imitazioni.

Tra questi spicca il nome di Valeria Marini. La showgirl più stellare di sempre ha deciso di concedere un’intervista ai microfoni di Gente dove ha ammesso che ha paura soltanto di una cosa prima di salire sul palco del noto show di Rai 1 ed è pronta più che mai a sfidarla e dominarla.

Carlo Conti ora non ha scelta perché Valeria Marini ha le idee ben chiare a riguardo.

Valeria Marini non lascia altra scelta a Carlo Conti: la confessione prima di Tale e Quale

Carlo Conti, che è al settimo cielo per un clamoroso ritorno in Rai, è stato messo in guardia da Valeria Marini prima di Tale e Quale Show in quanto lei ha paura di emozionarsi troppo sul palco dovendo imitare stelle della musica mondiale ma non ha alcuna intenzione di arrendersi o non dare il massimo in questa esperienza in quanto vuole sconfiggere le sue paure ed avere la meglio.

“Ho paura di emozionarmi troppo“ ha esordito la showgirl durante il corso dell’intervista. “Sono emotiva, il batticuore affiora spesso ed io devo riuscire a dominarlo con l’autocontrollo, con la concentrazione, con l’impegno e la grande serietà professionale” ha poi dichiarato, provando a farsi forza in quanto si sente più carica che mai per l’inizio di questa nuova avventura. “Per affrontare un’esperienza così speciale ci vuole ritmo, disciplina e costanza” ha poi concluso.

Tale e Quale Show ospiterà le esibizioni stellari di Valeria Marini ed ora Carlo Conti non ha scuse: se lei farà qualche piccola gaffe, la colpa sarà dell’emozione che a volte gioca brutti scherzi.