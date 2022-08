Totti di nuovo papà? L’indiscrezione dopo la separazione da Ilary

Nuovo gossip in arrivo per una delle coppie più chiacchierate dell’estate. Francesco Totti sta per diventare di nuovo papà? Arriva l’indiscrezione…

Ormai non si parla più d’altro. Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi è ritornato al centro del gossip. Soprattutto perché è stato più volte visto insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate online (soprattutto come riporta “Il Corriere della Sera“) Francesco Totti fresco di separazione dalla conduttrice tv Ilary Blasi, dopo vent’anni di matrimonio starebbe per diventare di nuovo padre.

La notizia, che ha fatto rapidamente il giro del web, fra lo stupore e il dubbio parla di una possibile gravidanza della sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Se le cose fossero davvero così si tratterebbe del quarto figlio per l’ex capitano (Dopo Christian, Chanel e Isabel) e del terzo figlio per la Bocchi.

Francesco Totti, Noemi Bocchi incinta? La rivelazione

come riporta il Corriere della sera, Noemi Bocchi, la nuova compagna del’ex capitano della Roma, Francesco Totti, sarebbe incinta.

Tutti i gossip sembrerebbero confermare che Noemi sia in dolce attesa del suo terzo figlio, il primo insieme a Francesco Totti. Inoltre, in questi giorni entrambi stanno trascorrendo le vacanze in Sabaudia, in due ville al mare vicine.

Seppur la Bocchi abbia un profilo privato sui social e su Instagram si sa con certezza che ha affittato una villa al Circeo, vicina a quella di Totti dove dopo essersi dato il cambio con Ilary è giunto a trascorrere le vacanze estive insieme ai figli maggiori Chanel e Christian.

Nel frattempo sul fronte Ilary, la conduttrice Mediaset è stata in giro per il mondo. Dopo aver fatto un Safari in Tanzania a luglio, adesso la Blasi si trova sulle Dolomiti dove sta trascorrendo del tempo per se stessa tra splendidi paesaggi alpini, il lago di Braies e rifugi di montagna.

Tra Totti e la Blasi sono in corso gli accordi legali per proprietà, azioni e società. Gli avvocati sono infatti impegnati a far concludere tutto prima dell’arrivo del ferragosto. Forse, Francesco sta aspettando la fine di tutte le azioni legali per concludere un capitolo della sua storia (durato vent’anni) e aprire al mondo quello nuovo, con Noemi.