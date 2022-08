“L’ho fatto per soldi“: ex vippone svela tutto dopo il GF Vip

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è dietro l’angolo. Il 19 settembre Alfonso Signorini aprirà la Casa ad un nuovo cast tutto da scoprire.

Nell’attesa, però, scopriamo cosa ha rivelato un ex vippone. “L’ho fatto per soldi” confessa l’uomo dopo il GF Vip, ma vediamo di chi si tratta

“L’ho fatto per soldi“: Fabio Testi svela tutto dopo il GF Vip

Fabio Testi è un noto attore italiano, nonché ex concorrente del GF Vip 4. L’uomo in occasione del suo compleanno, viene chiamato per un’intervista al Corriere della Sera.

L’ex vippone ricorda la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e spiega per quale motivo ha deciso di partecipare al reality show, mentre l’ex concorrente presto sposo.

Fabio spiega che lui adesso vive della sua pensione che ammonta intorno ai 1100 euro al mese.

“L’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga” spiega l’uomo e continua: “La produzione del GF Vip mi ha pagato bene e l’ho fatto“.

Testi, però, non ha guadagnato grande notorietà dopo il programma e dopo il GF Vip è scomparso dal piccolo schermo. C’è un motivo e a rivelarlo è proprio l’attore.

“Gli autori sapevano bene che io avrei raccontato quell’aneddoto, peraltro che non riguardava me ma un amico, il quale aveva ricevuto dalla sua donna, come regalo, un ménage à trois” racconta la verità l’ex vippone.

Il problema è che, secondo Fabio, la produzione lo ha voluto far passar male: “Mi hanno trattato come se avessi insultato le donne, cosa assurda. E da allora non sono mai più stato chiamato in televisione“.

Durante lo scorso inverno, giornali di gossip rivelavano che Testi si stesse frequentando con una donna di 45 anni più piccola di lui. Lui, 81 anni, ha confermato, ma ha anche sottolineato il fatto che la storia sia finita, mentre spunta il nome bomba per Signorini.

“Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata” confessa l’attore ed esclama: “Pazienza“.

Finalmente Fabio Testi ha avuto la possibilità di raccontare la sua esperienza al GF Vip. Lui è un attore sincero e molto diretto pronto a svelare tutto