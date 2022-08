L’appuntamento al buio di Meghan Markle: il principe lo sapeva?

La notizia di un appuntamento al buio di Meghan Markle sta facendo discutere molto in Gran Bretagna. Il Principe Harry ne era a conoscenza?

Meghan Markle sembra avere una calamita per le polemiche. Se non si parla di lei almeno una volta a settimana, sembra quasi che si offenda! La Duchessa di Sussex ha spesso fatto discutere a causa delle sue dichiarazioni o delle sue uscite, considerate a volte fuori luogo per diversi motivi. Il momento più critico per lei è arrivato sicuramente quando ha chiesto a suo marito di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano.

Dopo un breve soggiorno in Canada, i Sussex si sono trasferiti definitivamente negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Da oltre due anni vivono in una meravigliosa e lussuosa villa nella zona di Montecito. L’immobile vale circa 14 milioni di euro e pare che la coppia non abbia nessuna intenzione di lasciarlo per tornare in Gran Bretagna.

Nelle ultime ore si parla molto di un appuntamento al buio di Meghan Markle. I talk show inglesi hanno trattato a lungo l’argomento, suscitando un grosso interesse tra i sudditi. Ecco tutti i dettagli di questa curiosa vicenda.

Meghan Markle e l’appuntamento al buio per conoscere Harry

Tom Bower è l’autore del controverso libro Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors. Lo scrittore inglese sta rilasciando diverse interviste per promuovere la sua ultima opera, della quale si parla già da diversi mesi. L’autore del libro parla del conflitto tra i Duchi di Sussex e la Royal Family inglese, soffermandosi soprattutto sulla figura dell’ex attrice statunitense.

Secondo Bower, l’ex protagonista di Suits, recentemente coinvolta in una vicenda particolarmente curiosa, avrebbe escogitato un piano per fare amicizia con alcuni ragazzi inglesi molto vicini ad Harry. La vicenda risale al 2016, quando lavorava ancora come attrice. Sembra che l’obiettivo principale di Meghan fosse Violet von Westenholz, un’amica d’infanzia di Harry, al tempo impiegata presso Ralph Lauren.

Le due donne fecero amicizia proprio nell’estate del 2016 e Meghan Markle avrebbe provato a risolvere tutti i suoi problemi attraverso un piano ben studiato: “Meghan aveva gli stessi problemi che avevano altri attori della sua età poco conosciuti e non sposati. Era preoccupata per la sua situazione finanziaria e chiese a Violet di conoscere Harry”. Bowen sottolinea che Meghan fosse ancora legata sentimentalmente con Corey Vitiello quando conobbe per la prima volta Harry, anche se la loro storia era praticamente finita.