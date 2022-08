“Era fuori di testa”: la coppia di vip scoppia dopo il matrimonio

By

La coppia di vip scoppia dopo il matrimonio: “Era fuori di testa“

I protagonisti della nostra indiscrezione si sono detti meno di un mese fa il fatidico “sì” davanti all’altare, ma adesso uno dei due scoppia.

E’ una delle coppie del momento e i video dei loro incontri appaiono ovunque sui social. Ma è successo qualcosa in Luna di Miele che rende gli animi molto turbati.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Ben Affleck e Jennifer Lopez scoppiano dopo il matrimonio: “Era fuori di testa“

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati dopo un grande ritorno di fiamma. I due si conobbero sul set di Amore Estremo e Jersey Girl e per loro è stato amore a prima vista.

La loro è stata una relazione turbolenta dal 2002 al 2004, anno in cui si sarebbero dovuti sposare. La coppia però si lascia prima del lieto evento, ma rimangono comunque in buoni rapporti.

E’ dal 2021 che Ben e JLo ci fanno nuovamente sognare! I due si mostrano innamoratissimi in molti eventi e finalmente sono riusciti a sposarsi a Las Vegas quest’anno.

Sembra però che gli animi fossero molto accesi in Luna di Miele dopo la scelta di Ben di non interpretare più supereroi. I neo sposini sono volati a Parigi per festeggiare il loro amore.

A quanto pare i paparazzi erano tantissimi e tutti volevano cogliere uno scatto esclusivo della coppia.

Questo non è molto piaciuto a Ben Affleck che scoppia innervosito dopo il matrimonio. Si dice che l’attore abbia proprio perso la testa e che si sia scagliato contro i reporter che volevano conquistare foto dell’intimità dei due a giro per Parigi.

A rivelare la notizia è Page Six e spiega che i paparazzi hanno iniziato a seguire JLo e il marito dall’aeroporto e non si sono mai allontanati.

Così Ben, fin troppo saturo, è scoppiato contro di loro. “E’ abituato ai riflettori, ma la Luna di Miele con Jen è stato uno tsunami” si legge sul magazine che continua: “Era fuori di testa come mai prima, ad un livello stile Principessa Diana2.

Ben tiene alla privacy della sua donna e voleva solamente festeggiare in santa pace con la sua Lei, fatto abbastanza impossibili considerando la loro notorietà, mentre JLo pensa al suo ex.

Jennifer Lopez e l’attore appaiono comunque contentissimi e molto innamorati nei pochi scatti ottenuti. Dopo il matrimonio, la loro villa a Beverly Hills li sta aspettando per un futuro insieme