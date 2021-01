L’attore americano Ben Affleck ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, annunciando quali saranno i ruoli che non vorrà più interpretare

Ben Affleck è un noto attore americano. Nella sua carriera ha interpretato ruoli di ogni genere. Negli ultimi anni aveva interpretato in più di una pellicola il ruolo di Batman e per questo molti appassionati di cinema iniziavano a vederlo soltanto per ruoli del genere. In precedenza aveva recitato in tantissimi disaster-movie, che gli hanno regalato nel corso degli anni una fama mondiale. In questi film ha spesso interpretato la parte dell’eroe che aveva il compito di salvare il mondo.

Pare però che il ruolo dell’eroe in grado di salvare il mondo non gli piaccia più. Questo suo cambiamento è emerso nel corso di una conversazione con Sacha Baron Cohen nel corso del suo show ‘Variety’, in onda negli Stati Uniti d’America. “Credo che i miei giorni da Armageddon siano terminato”, ha dichiarato Ben Affleck, che nel 2021 sarà presente sulla piattaforma HBO Max in Zack Snyder’s Justice League. In questo film interpreta per l’ultima volta Batman.

Ben Affleck: “Ci sono ruoli più interessanti a questo punto della mia carriera”

Nel corso di una conversazione con Sacha Baron Cohen, Ben Affleck ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro professionale. L’attore americano, infatti, non ha più intenzione di interpretare alcuni ruoli, in particolare quello dell’eroe. Ha dichiarato di essere troppo vecchio per continuare a recitare questi ruoli, non ritiene di esserne più capace e ha maturato l’idea nel corso degli anni.

“Salvare il mondo? Mai più. Non mi vedrete mai più salvare il mondo, non sono più tagliato per questi ruoli. I miei giorni come salvatore della patria o della terra sono terminati, adesso ho altri progetti”. Il motivo è l’età che avanza. Ben Affleck ha dichiarato di essersi reso conto di non avere più 25 anni. Non riesce più ad andare sul set e districarsi in ruoli così impegnativi dal punto di vista fisico.

Naturalmente l’attore americano sa bene che quel tipo di interpretazione gli ha regalato una fama mondiale e per questo non ne prende le distanze. Semplicemente ha deciso di voltare pagina, è probabile dunque che lo vedremo in ruoli più cerebrali e meno dinamici a questo punto della sua carriera, fino ad ora colma di grandi successi. Ha infatti dichiarato di voler interpretare personaggi più interessanti.

“Ho 48 anni”, ha continuato Affleck, “esistono ruoli più interessanti e stimolanti a questo punto della mia carriera. Non riesco più a fare qualcosa se a metà film mi sono già annoiato e inizio ad odiare il mio personaggio”. Recentemente è uscito l’ultimo film nel quale presterà il volto a Batman. La pellicola sarà distribuita sulla piattaforma HBO Max e si chiama Zack Snyder’s Justice League.

Ben Affleck è padre di tre bambini: Violet Anne di 15 anni, Seraphina Rose Elizabeth di 12 e Samuel Garner che ne compirà 9 a breve. E’ proprio la volontà di restare più tempo con i propri figli, di vederli crescere, che lo ha spinto a prendere questa decisione. “Non voglio stare lontano dai miei figli, se ho intenzione di viaggiare, è meglio che sia per qualcosa di soddisfacente”. La famiglia al primo posto.

L’ultimo volto di Batman ha dichiarato di voler interpretare ruoli che vorrebbe far vedere ai figli un giorno, anche se per il momento pare che i tre bambini non siano troppo interessati al suo lavoro. E’ un periodo di grossi cambiamenti dunque per l’attore americano, che recentemente ha annunciato la fine della relazione con Ana de Armas, attrice e modella cubana con la quale stava insieme da circa un anno.

Matt and I want to grab lunch with you in LA (once it’s safe to travel) so we partnered with @Omaze to support @EasternCongo & @Water. Enter in the next 48 hours and you’ll also be in the running to score a #GoodWillHunting script book signed by us: https://t.co/vR3eFC5at6 — Ben Affleck (@BenAffleck) December 9, 2020

Ben Affleck ha voluto commentare anche le difficoltà che la pandemia mondiale ha causato nel suo lavoro. Nel marzo 2020, infatti, è uscito nelle sale cinematografiche il film Tornare a vincere, diretto da Gavin O’Connor. Proprio in quel periodo l’intero pianeta si apprestava ad andare in lockdown e dopo qualche giorno tutti i cinema e i teatri hanno iniziato ad abbassare le saracinesche.

A quel punto il film è stato spostato sulle piattaforme streaming. Ben Affleck ha affermato che questa decisione abbia permesso al film di arrivare a più persone, perché erano tutti in casa senza fare niente e un bel film è sempre un ottimo passatempo. “Credo che lo abbiano visto più persone di quante sarebbero andate al cinema. Questo è un fattore che va preso in considerazione anche per il futuro”.

Quindi non ci saranno cambiamenti soltanto per la sua carriera, ma anche per il modo di lavorare. La produzione e la distribuzione dei film, al termine della pandemia, sarà rivoluzionato da questi mesi di “prigionia in casa”. Sarà inevitabile che tutte le case di produzione prendano in considerazione l’idea di far uscire i propri film anche in streaming, o addirittura bypassando le sale cinematografiche, che potrebbero avere un contraccolpo economico enorme anche quando tutto tornerà alla normalità.