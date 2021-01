Azzurri in vantaggio dopo 9 secondi (record) ma poi si spengono: Juric si prende i 3 punti. Il Napoli ci ricasca: Gattuso ne perde un’altra. Il tecnico finisce in discussione: un suggestivo ritorno l’ipotesi per il successore



Questo è un Napoli illusorio. Tralasciando la sconfitta di Supercoppa contro la Juventus, la squadra brillante e spietata vista domenica scorsa contro la Fiorentina si è miseramente persa. A Verona gli azzurri di Gattuso incassano un’altra sconfitta, perdendo la ghiotta opportunità di arrivare a -6 dalla vetta (dopo lo stop del Milan e il pari dell’Inter) e giocando

un’altra partita molto deludente.

Eppure, il vantaggio-flash di Lozano, in gol dopo 9 secondi (è record in Serie A per il Napoli) aveva illuso tutti. Gli azzurri si sono progressivamente spenti, facendosi mettere sotto del Verona del bel gioco e ben organizzato, e capitolando tristemente.

Napoli, al posto di Gattuso potrebbe tornare Benitez

Ora l’allenatore Gattuso è sempre più difficile da difendere. Secondo Il Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe decisamente arrabbiato e pronto a un confronto con il tecnico.

Non si esclude un rischio esonero, ma solo se la situazione dovesse precipitare: e secondo il quotidiano sportivo per la successione prende quota il suggestivo nome di Rafa Benitez, che ha appena lasciato il Dalian in Cina ed è libero. Si tratterebbe di un ritorno in azzurro, con i tifosi che già sono in fermento perchè preoccupati dal rendimento troppo altalenante della loro squadra.