Momento d’oro per l’attrice Matilda De Angelis, dopo The Undoing e sarà al festival di Sanremo come co-conduttrice

E’ un momentomolto felice per l’attrice italiana Matilda De Angelis: è diventata una star dopo la partecipazione alla serie tv The Undoing, ma non solo: è sul set internazionale anche di “Al di là del fiume e tra gli alberi”.

La bella Matilda sarà presente al prossimo Festival di Sanremo (2-6 marzo 2021) come co-conduttrice al fianco di Amadeus. La De Angelis si è destreggiata molto bene tra attori di livello mondiale come Hugh Grant e Nicole Kidman. Di certo un inizio “col botto” per la sua carriera internazionale. La serie “Hbo” è stata pluripremiata, e con essa anche l’attrice italiana.

Chi è Matilda De Angelis: una delle donne che affiancherà Amadeus a Sanremo

Ecco perché tutto è pronto anche per affermarsi in Italia, e cosa c’è di meglio che diventare protagonista a Sanremo. Da giovane promessa del cinema a vera e propria star il passo non è breve, ma il parco dell’Ariston è la rampa di lancio ideale. “Grazie ad Amadeus, sono felice ed emozionata”, ha scritto l’attrice su Instagram.

Considerato un personaggio estroverso e particolare, Matilda De Angelis è molto apprezzata in primis dalle sue colleghe. Tanti i commenti positivi sotto il suo post e gli apprezzamenti per la sua carriera, e ora la nuova avventura a Sanremo che sta per cominciare. L’attrice affiancherà Amadeus al Festival, e si alternerà con le altre co-conduttrici sul palco dell’Ariston.