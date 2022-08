Ilary Blasi ci dà un taglio: la scelta presa dopo la rottura con Totti

La scelta di Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti: ci dà un taglio!

Ilary Blasi sta metabolizzando la fine del matrimonio con Francesco Totti. Più di un mese fa è uscita l’indiscrezione in merito alla loro rottura e da quel momento la conduttrice sta cercando di fuggire da Roma.

Prima in Tasmania con i tre figli, adesso la donna si trova a Cortina per godersi le vacanze. Ilary è in mezzo ad un turbine mediatico, ma adesso prende una scelta netta. E’ pronta per darci un taglio, ma vediamo cosa sta accadendo

Ilary Blasi si sta godendo le ultime vacanze prima del rientro nella caotica Roma. E’ stata un’estate difficile per la showgirl che si trova nel mezzo di una separazione con Francesco Totti.

Dopo 19 anni di storia, il matrimonio è naufragato malamente. Sembra infatti che il capitano della Roma abbai un flirt ben consolidato con Noemi Bocchi.

La conduttrice si consola con un bello da paura, ma ha anche preso un’importante decisione.

La Blasi vorrebbe tornare a studiare all’università. L’ex letterina frequentava le aule di Scienze della Comunicazione quando la sua relazione iniziò con Totti. Da quanto rivela il settimanale Di Più, Ilary ha deciso di smettere di studiare quando si è sposata.

Adesso ha voglia di pensare a sé stessa e al suo futuro. “Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa” si legge sul magazine.

Questa è una bellissima notizia per la nostra Ilary, ma non è l’unica novità!

Molte persone hanno notato una forte somiglianza tra la Blasi e la presunta nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi. Per questo Ilary ci dà un taglio e decide di cambiare look.

La conduttrice vuole cambiare il suo taglio di capelli.

“Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look” si legge sul magazine che conclude: “Al momento la 41enne è sempre uguale – forse è alla ricerca del taglio più giusto – ma nei prossimi mesi potrebbe sorprenderci“.

Nonostante siano mesi che si parla di questo argomento, né Francesco Totti né Ilary Blasi stanno confermando o smentendo le voci che circolano. Dopo la bomba su Noemi Bocchi, tante domande vengono poste ma poche risposte.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono veramente distanti e freddi in questo periodo. La conduttrice è scioccata per tutto quello che è accaduto e spera che dandoci un taglio qualcosa cambierà