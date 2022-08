Test: aiuta l’imprenditore a scoprire chi lo ha ingannato

Grazie a questo test potrai dare una mano ad un imprenditore disperato: chi lo ha ingannato? Chi lo ha preso in giro per ben due mesi?

Mattia è un imprenditore di successo e ha deciso di iniziare un giro di controllo nelle sedi di sua proprietà. Insieme ai suoi collaboratori, l’imprenditore inizia il tour in Italia e arriva nella sede di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il suo intento è quello di scoprire chi non sta facendo bene il suo lavoro. Da diversi mesi, infatti, i suoi collaboratori gli stanno segnalando una strana anomalia ed è necessaria una verifica in prima persona.

Nella sede emiliana lavorano 800 operai. I dirigenti dell’azienda sanno che il 3% della forza lavoro ha timbrato il cartellino senza presentarsi a lavoro almeno una volta nell’ultimo bimestre. L’altro 97%, invece, si divide in due gruppi: la prima metà ha timbrato senza lavorare due volte in un bimestre, la seconda metà non lo ha mai fatto. Questo è un comportamento scorretto e Mattia ha un solo obiettivo: scoprire quante volte in questo stabilimento è stato timbrato il cartellino senza fornire alcuna prestazione lavorativa.

Riesci a calcolare il numero totale di timbrature illecite? Ragiona con calma, fai bene i tuoi conti e poi rispondi. Hai soltanto sessanta secondi per fornire una risposta, la soluzione è semplice ma devi essere bravo a cogliere i dettagli più importanti. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Hai trovato la soluzione del test di logica e ragionamento? Se pensi di aver dato la risposta corretta, vuol dire che hai saputo isolare i dettagli inutili, inseriti nel testo solo per farti sbagliare, da quelli utili. Se le cose sono andate veramente in questo modo, vuol dire che meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai semplice risolvere un test pieno di insidie come questo.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione, non ti resta che aspettare qualche secondo e scoprire la risposta corretta. Ti consigliamo di allenarti con altri test simili a questo, in modo da migliorare ed essere più brillante la prossima volta. Il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: sappiamo che il 3% della forza lavoro ha commesso la scorrettezza una sola volta in due mesi, quindi abbiamo già 24 timbrature non idonee. A queste bisogna aggiungere il restante 97% della forza lavoro, cioè 776. Perché? È molto semplice, se la metà del 97% ha timbrato due volte e l’altra metà nessuna, vuol dire che la media è di una timbratura illecita per ogni operaio. Questo vuol dire che l’imprenditore troverà 800 timbrature non idonee in due mesi.