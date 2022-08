Test di Ferragosto: scegli una spiaggia e scopri la tua personalità

By

Qual è la tua vera personalità? Scoprilo grazie al test di Ferragosto. Non dovrai fare altro che scegliere la spiaggia dei tuoi sogni

Oggi è Ferragosto e probabilmente starai leggendo questo articolo dalla tua spiaggia preferita, sotto l’ombrellone, in un momento di pausa tra un bagno al mare e qualche ora disteso al sole. Oggi è la giornata da dedicare al relax, alla famiglia e agli amici, per i problemi e per il lavoro ci sarà tempo nei prossimi giorni. Questo test ti aiuterà a scoprire alcuni dettagli della tua personalità che, forse, nemmeno pensavi di conoscere.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre spiagge: la prima è esotica, completamente bianca, probabilmente non si trova in Italia; la seconda è sabbiosa, tipica di molte località tirreniche o adriatiche; la terza ha le pietre. Quale preferisci? Qual è la spiaggia dei tuoi sogni? Lasciati guidare dall’istinto e prova a dare una risposta, poi scorri il testo verso il basso, troverai il profilo abbinato alla tua spiaggia preferita.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica poiché si tratta di un semplice passatempo per le nostre lettrici e i nostri lettori. Non è un esperimento, bensì un test di personalità.

I profili del test