Signorini e il GF insultati pesantemente proprio da lui: ‘Sfigati, con voi nulla a che fare’

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip sono stati pesantemente insultati da lui prima dell’inizio di questa settima stagione.

Alfonso Signorini è stato confermato per il quarto anno consecutivo al timone del GF Vip su canale 5 e in questi giorni sta perfezionando il cast che intratterrà il pubblico del piccolo schermo degli italiani per molti e molti mesi.

Nell’attesa però il conduttore da alcuni indizi sui social su chi possano essere i nuovi vipponi scelti e l’ultimo pubblicato da lui è il cappello di un cuoco. Dopo la pubblicazione di tale elemento, in molti hanno pensato si trattasse di Simone Rugiati ma quest’ultimo non ha affatto apprezzato l’accostamento del suo nome a quello del programma e sui social si è lasciato andare ad un terribile sfogo che non è passato inosservato da parte degli utenti della rete.

Simone Rugiati ha sbottato contro il GF Vip e Signorini utilizzando dei termini non propriamente rispettosi nei loro confronti.

Simone Rugiati si scaglia contro Signorini e il GF Vip: “Sfigati!”

Simone Rugiati ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip pubblicando prima una stories in cui smentiva il tutto per poi scrivere in privato alla pagina Grande Fratello Tv, probabilmente convinto di parlare con la redazione del programma senza rendersi conto si trattasse di una fan page, non utilizzando affatto parole carine.

“Signorini e signorine non lo faccio tranquilli“ ha esordito sul suo profilo Instagram. “Fate ridere tutti” ha poi concluso. Non da meno, invece, è stato il messaggio che ha inviato alla fan page in questione che sui social ha pubblicato gli screen che trovate poco più in alto. “We sfigati! Sono settimane che mi scrive gente che farò il Gf! Siete davvero imbarazzanti e ridicoli“ ha scritto il cuoco di tutta risposta al gossip. “Salutate Signorini da parte mia… io con voi nulla a che fare” ha poi concluso.

La reazione esagerata da Simone Rugiati non è stata affatto apprezzata dagli utenti della rete che avrebbero preferito una semplice smentita piuttosto che rivolgere tali parole ad Alfonso Signorini, che ha ricevuto un altro clamoroso no, e al programma che da anni ormai conduce con successo su canale 5.