‘Pistola in bocca, calci e botte’: il dramma del famoso volto Mediaset

Il volto noto di Mediaset ha vissuto un vero e proprio dramma durante il corso delle vacanze, ritrovandosi con una pistola in bocca.

Il volto noto di Mediaset ha vissuto un vero e proprio dramma nelle scorse ore. Il tutto è avvenuto durante una vacanza negli Stati Uniti d’America, nello specifico mentre si trovava a Los Angeles in compagnia della sua compagna e di alcuni suoi amici.

Il tutto non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo o dei servizi che è solito realizzare quando va in onda, ma si tratta di vita vera dove ha rischiato grosso in quanto si ritrovato non solo ricoperto di calci e pugni, ma anche con una pistola in bocca.

Un momento di pura paura per il volto noto di Mediaset Vittorio Brumotti, che fortunatamente grazie all’intervento delle forze dell’ordine in questo momento sta bene ma lo spavento è stato forte e sicuramente è stata un’esperienza che lo segnerà per il resto della sua vita.

Il dramma di Vittorio Brumotti: il volto Mediaset in pericolo in vacanza

Vittorio Brumotti, che è stata confermato nella prossima stagione di Striscia la Notizia, dove una delle storiche veline ha colpito tutti per la sua bellezza, ha raccontato tutto attraverso i portali del programma rivelando il dramma vissuto durante il corso della vacanza.

Il tutto si sarebbe svolto il 13 agosto in pieno giorno quando stavano girando alcuni brevi video in bici e si sono accorti che una coppia di ragazzi stava litigando furiosamente. Per evitare guai hanno deciso di cambiare direzione, ma ormai era troppo tardi in quanto si sono ritrovati braccati da 4 uomini che hanno subito colpito l’inviato del noto tg satirico con calci e pugni e si è ritrovato con una pistola in bocca.

Vittorio ha provato a difendere la sua compagna, che fortunatamente non è stata sfiorata con un dito, e subito dopo si è ritrovato senza l’orologio e lo zaino. In men che non si dica però sono subito intervenute le forze dell’ordine. I malviventi, accorgendosi subito della loro presenza, sono corsi via lasciando anche una delle pistole che avevano utilizzato per minacciare Brumotti.

Vittorio Brumotti dopo l’aggressione sta bene, ma la paura è stata davvero tanta.