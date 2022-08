Sai perché sei sempre stanco quando vai al mare?

Provi sempre molta stanchezza dopo una giornata al mare? Il motivo è particolarmente bizzarro e ti lascerà a bocca aperta. Ecco la verità

Oggi è Ferragosto e forse stai leggendo questo articolo sotto l’ombrellone, mentre provi a far passare il tempo giocando con il tuo smartphone. Secondo le statistiche, almeno un italiano su tre passerà questa giornata in spiaggia, alla ricerca di un po’ di relax e abbronzatura. Ma è proprio vero che al mare ci si rilassa? Sembra proprio di no, in effetti la verità è esattamente all’opposto.

Hai mai notato una certa stanchezza dopo una giornata al mare? Eppure sei stato tutto il tempo disteso sul lettino a prendere il sole e non è certo un po’ d’acqua che ti ha fatto venire il desiderio di dormire per tre giorni. Oppure no, qual è la verità? Secondo alcuni studi recenti, ci sono almeno due motivi validi secondo i quali puoi avvertire una certa stanchezza dopo una giornata al mare. Ecco di quali si tratta.

Stanco dopo una giornata al mare? Ecco il perché

Anche tu ami il mare ma non sopporti tutta quella stanchezza dopo una giornata in spiaggia? Nonostante il caldo, la sabbia, i bambini che corrono ovunque, non rinunceresti mai ad una giornata in riva al mare? Questo vuol dire che sei davvero un grande appassionato e che ami follemente la stagione estiva ma devi fare i conti con una serie di ‘effetti collaterali’.

Come abbiamo già detto, il principale problema del mare è la stanchezza che si avverte dopo aver passato l’intera giornata in spiaggia. C’è una spiegazione logica a questo fenomeno e arriva direttamente da uno studio scientifico. Il tuo corpo non gradisce gli sbalzi di temperatura. Hai presente quando passi dal fresco dell’aria condizionata ai quaranta gradi sotto il sole? Ecco, il tuo organismo non apprezza questo tuo comportamento.

E non è tutto, nel mare c’è una forte presenza di iodio. Questa sostanza attiva la tua tiroide, una delle ghiandole più importanti e fragili del tuo corpo. Quando la ghiandola della tiroide ha un’attività eccessiva, accelera il tuo metabolismo, facendoti avvertire una forte sensazione di fame. Inoltre, il sole stimola il tuo corpo e lo fa affaticare, senza dimenticare che i tuoi muscoli devono spostare una massa superiore quando sei in acqua. Se non sei abituato a certi sforzi, la stanchezza è inevitabile.