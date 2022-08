Separazione Totti-Blasi: bomba dell’ultimo minuto. L’incredibile soffiata

By

Totti e Ilary Blasi si sono allontanati da settimane, ma ora arriva l’incredibile soffiata che cambia ogni cosa sulla fine del loro amore.

Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante abbiano annunciato la loro separazione ormai diverso tempo fa, continuano a far parlare della loro relazione. La storica coppia, infatti, è al centro della cronaca rosa da settimane e gli utenti della rete non sembrano affatto essersi annoiati di sapere news in merito ai possibili motivi che avrebbero spinto i due a dirsi addio.

Una nuova indiscrezione bomba sul divorzio viene riportata da Il Corriere della sera che cita il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che vedrebbe un motivo specifico per cui la coppia si sarebbe iniziata ad allontanare già dallo scorso anno e non soltanto da pochi mesi come invece tutti hanno creduto o sostenuto.

Tra Totti e Ilary la crisi era scoppiata molto tempo prima che i loro fedeli sostenitori iniziassero ad avere non pochi sospetti a riguardo? Ecco che cosa dichiara la testata a tal proposito.

Bomba su Ilary Blasi e Francesco Totti: l’incredibile retroscena cambia tutto

Secondo quanto è riportato dal portale, tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che dopo la separazione ha deciso di dare un taglio netto con il passato, la crisi sarebbe iniziata già dallo scorso anno e proprio durante il giorno di ferragosto quando lui sui social si era immortalato al fianco di lei.

Secondo la testata citata, mentre i due posavano insieme per i social, la testa di lei era già altrove e rivolta alle attenzioni di Cristiano Iovino, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Tra i due ci sarebbero state non poche conversazioni che avrebbero fatto capire all’ex capitano dalla Roma che il rapporto sarebbe stato già bello che finito. Anche se secondo il portale The Pipol Gossip, diretto da Gabriele Parpiglia, tra i due ci sarebbe soltanto un’amicizia e niente di più.

Almeno per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare ancora una volta il gossip che li riguarda, preferendo la strada del silenzio di fronte al chiacchiericcio che da settimane ormai non fa altro che perseguitarli.