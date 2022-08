Kate Middleton ragiona già da regina: novità in arrivo?

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Kate Middleton si comporterebbe già da regina. Perché? Cosa c’è sotto?

Kate Middleton è una delle reali britanniche più amate dal popolo. Secondo alcuni sondaggi, la Duchessa di Cambridge avrebbe un gradimento molto alto, secondo soltanto a quello della Regina Elisabetta. La moglie di William ha conquistato tutti grazie al suo stile e alla sua pacatezza. Gli inglesi la adorano perché ha ideali chiari, non è ambigua e non va mai sopra le righe, a differenza della sua rivale Meghan Markle.

Secondo le indiscrezioni riportate dai media britannici, molti inglesi vorrebbero che William e Kate scavalcassero Carlo e Camilla nella linea di successione al trono e sostituissero Queen Elizabeth immediatamente dopo la sua morte. Non sarà così, i Cambridge dovranno attendere ancora diversi anni ma pare che la Middleton si stia già preparando al ruolo di regina. Il suo punto di riferimento è di primissimo livello.

Kate si prepara al ruolo di regina guardando Elisabetta II

Anche se dovrà aspettare ancora diversi anni, Kate Middleton sarebbe già pronta a diventare regina. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, la duchessa starebbe studiando ogni comportamento della Regina Elisabetta, per essere alla sua altezza durante il suo regno. I Cambridge, recentemente coinvolti in una sgradevole polemica, diventeranno re e regina dopo la morte di Carlo e Camilla.

Sembra che Kate abbia fatto suo lo storico slogan dell’anziana sovrana, “Never complain, never explain” (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni) e stia facendo di tutto per imparare da Elisabetta II. La Middleton si ispira all’attuale regina e non vuole farsi trovare impreparata. È piuttosto evidente che, nonostante quel momento sia ancora lontano, le pressioni siano già molto forti.

Secondo Sally Bedell Smith, biografa della Regina Elisabetta, Kate e la monarca avrebbero molti punti in comune e ha spiegato questo concetto a People: “Kate ed Elisabetta II sono leali, discrete e non mollano mai. Kate sarà tranquillamente in grado di ereditare il motto della regina, non le manca niente”. Un attestato di stima che il popolo britannico condivide al 100%. Dovrà aspettare ancora un po’, ma Kate sarà una regina che cambierà la storia del paese.