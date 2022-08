Chiara Nasti e Matteo Zaccagni prossimi al matrimonio? La risposta di lei sorprende

Matteo Zaccagni ha fatto una proposta di matrimonio a Chiara Nasti, incinta del loro primo figlio. Cosa avrà risposto l’influencer di Instagram?

Chiara Nasti, influencer da 2 milioni di follower su Instagram ha ricevuto da poco la proposta di nozze da parte del suo compagno, il calciatore Matteo Zaccagli. Cosa gli avrà risposto?

Dopo il Gender Reveal organizzato allo Stadio Olimpico di Roma, che ha rivelato che la coppia è in attesa di uno splendido maschietto, Chiara Nasti torna a far discutere di sè.

Secondo alcune anticipazioni, il suo compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni le ha chiesto di sposarlo e sembrerebbe che la Nasti abbia accettato con un “sì”, fra lacrime e gioia condivisa. Ma quando verrà celebrato il lieto matrimonio? Chiara Nasti si sposerà con il pancione o preferirà aspettare?

Chiara Nasti si sposa con Mattia Zaccagni, ma quando?

Chiara Nasti convolerà a nozze con il pancione oppure no? E’ di qualche giorno fa la notizia che l’influencer campana ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno.

Lo stesso Mattia Zaccagni, calciatore professionista che milita nella Lazio ha condiviso la foto che vedete in questo articolo per raccontare la gioia di un momento di felicità. Al termine di una cena romantica in riva al mare si è inginocchiato e ha chiesto la mano della Nasti per darle un anello prezioso in dono.

Da quel momento in poi, molti fan e seguaci dell’influencer campana si sono chiesti quando verrà celebrato il lieto evento, se prima o dopo la nascita del bambino. A questo punto, Chiara ha deciso di rispondere alle numerose domande tramite stories su Instagram rivelando le sue decisioni:

“Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita”.

Così l’influencer napoletana ha rivelato che si sposerà dopo il parto. Tutto slitta al prossimo anno. Anche perché, oltre al pancione che diventa sempre più ingombrante i termini tecnici per organizzare un matrimonio come si deve non sembrano esserci.

Inoltre, nel corso delle domande risposte con i follower, Chiara ha risposto anche alla domanda se abbia paura diventare madre. La giovane influencer napoletana ha dichiarato di non averne per due motivi. Il primo è che il bambino è stato fortemente voluto dalla coppia; il secondo, è che Chiara Nasti è già mamma (di uno splendido cagnolino che si chiama Twenty).